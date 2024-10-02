الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

دورة تدريبية لمواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

دورة تدريبية لمواجهة
دورة تدريبية لمواجهة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية

نظمت اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والمنظمة الدولية للهجرة، وبدعم من الاتحاد الأوروبي، دورة تدريبية لتعزيز قدرات أخصائي الجمعيات الأهلية الشريكة مع المجلس القومي للطفولة والأمومة لمواجهة جريمة الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية. 

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تعزيز خدمات الحماية المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية 

تهدف الدورة إلى تعزيز خدمات الحماية المقدمة لضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية في محافظة القاهرة، وتضمنت الدورة تركيزًا على تعزيز خدمات الحماية لضحايا الأطفال، حيث تم عرض دور اللجنة الوطنية التنسيقية، والتعريف بجريمة الاتجار بالبشر وأشكالها، ومفاهيم الهجرة غير الشرعية، فضلا عن الجهود الوطنية لمكافحتهما. 

كما تم تناول آلية الإحالة الوطنية لحماية الضحايا، والإطار القانوني المرتبط بقوانين الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وقانون الطفل، بالإضافة إلى كيفية التعرف على الضحايا وتقنيات المقابلة والخدمات المتاحة لمواجهة هاتين الجريمتين.

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