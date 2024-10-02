أستاذ التخطيط العمراني: وجود المسكن لجميع الطبقات على أجندة القيادة السياسية

أكد الدكتور سيف الدين فرج أستاذ التخطيط العمراني، أن القيادة السياسية المصرية تمتلك استراتيجية عمرانية جيدة، والتي يكون هدفها الأساس رفع جودة حياة المواطن المصري لكل فئات المجتمع.

رفع جودة حياة المواطن المصري

وأضاف “فرج”، خلال مداخلة هاتفية لفضائية "إكسترا نيوز"، أن وجود المسكن وتوافره لجميع الطبقات الاجتماعية المختلفة سواء محدودي الدخل أو المتوسط وحتي الفاخر لها نصيب على أجندة القيادة السياسية.

وتابع أستاذ التخطيط العمراني: "الحكومة توفر فى كل مكان فى مصر إسكانا كهدف أساسى من أهداف القيادة السياسية لتحقيق الإستقرار والأمان للمواطن المصري، مؤكدًا أن الدولة أطلقت مبادرة "سكن لكل المصريين" التي تخاطب فئة محدودي ومتوسطي الدخل من خلال توفير وحدات سكنية على نموذجين الأول مساحته 75 مترا وهو عبارة عن غرفتين وصالة ومطبخ وحمام، والثاني 90 مترا وهو عبارة عن 3 غرف وصالة ومطبخ وحمام.

وشدد أستاذ التخطيط العمراني، على أن مبادرة “سكن لكل المصريين” يغطي محافظات عديدة في مصر وسيجرى تسليم الوحدات كاملة التشطيب بهدف تقليل التكاليف على المواطن.