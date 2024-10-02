أسعار العملات أمام الجنيه بالبنوك اليوم الأربعاء

ننشر أسعار العملات أمام الجنيه المصري اليوم الأربعاء 2-10-2024، وفقا للتحديثات الصباحية في البنك الأهلي المصري، حيث سجل سعر الدولار 48.21 جنيه للشراء، 48.31 جنيه للبيع، وسعر اليورو سجل 53.33 جنيه للشراء، و 53.49 جنيه للبيع، أما الريال السعودي سجل 12.82 جنيه للشراء، 12.88 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلي المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتي جاءت كالتالي:

سعر الدولار اليوم

48.21 جنيه للشراء.

48.31 جنيه للبيع.

سعر اليورو الأوروبى اليوم

53.33 جنيه للشراء.

53.49 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترلينى اليوم

63.98 جنيه للشراء.

64.23 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودى اليوم

12.82 جنيه للشراء.

12.88 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتى اليوم

157.31 جنيه للشراء.

158.10 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي

13.11 جنيه للشراء.

13.15 جنيه للبيع.

سعر الريال القطري

12.23 جنيه للشراء.

13.25 جنيه للبيع.

احتفظ الدولار بأكبر مكاسبه في أسبوع الأربعاء بعد أن دفع هجوم صاروخي إيراني على إسرائيل إلى شراء الأصول الآمنة مع قلق المستثمرين من اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط.

وكانت التحركات المبكرة في آسيا طفيفة، مما ترك اليورو أقل من 1.10 دولار بعد أكبر انخفاض له في ما يقرب من أربعة أشهر الليلة الماضية.

وظل الين ثابتا على نطاق واسع عند 143.45 مقابل الدولار والفرنك السويسري عند 0.8463 مقابل العملة الأمريكية. وتراجع الدولار النيوزيلندي 1.1 بالمئة الليلة الماضية عند 0.6283 دولار وقفزت أسعار النفط 2.5 بالمئة.

وارتفع مؤشر الدولار بنحو 0.5 بالمئة خلال الليل إلى 101.2، وهو أكبر ارتفاع له منذ 25 سبتمبر. كما تلقى الدولار دعما من قراءة أقوى من المتوقع لفرص العمل في الولايات المتحدة.

وقالت إسرائيل إن إيران أطلقت أكثر من 180 صاروخا باليستيا، وقال الحرس الثوري الإيراني إن الهجوم جاء ردا على عمليات القتل التي نفذتها إسرائيل في الآونة الأخيرة واستهدفت قادة فصائل مسلحة في المنطقة وكذلك ردا على العدوان على لبنان وغزة.