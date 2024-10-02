لارتفاع منسوب مياه النيل ..غرق 24 فدان بمركزي الشهداء وأشمون بالمنوفية| صور

يعيش أهالي قري محافظة المنوفية، والتي تقع علي ضفاف نهر النيل والعزب المجاورة، والتي تسمي اراضي وبيوت طرح البحر ،معاناة يوميه منذ ارتفاع منسوب مياه النيل، وأدت إلى غرق منازل اهالي العزبه القبليه والبحريه بقري مركز أشمون والشهداء، وغيرها من المراكز المجاورة لأراضي طرح البحر بالمنوفية.

وتوضح الصورالمتداوله عبر صفحات الفيس بوك غرق مساحات شاسعة من الأراضي الزراعية، ومنازل سكان القري بسبب ارتفاع منسوب مياه النيل، كما تسبب ارتفاع منسوب المياه في نهر النيل غرق الطريق المؤدى إلى القرية، وانقطاع وسيلة الوصول إليهم.

ويؤكد الأهالي، أن الطريق الرئيسي لقرية أبو نشابة يحتاج إلى ردم يصل ارتفاعه 200 سنتم على طول 300 متر حتى يتفادى غرقه بسبب المياه، والغريب في الأمر أن أهالي القرية يحتفظون بقوارب حتى يستخدموها في الذهاب إلى أشغالهم وتوصيل الطلاب إلى مدارسهم كلما ارتفعت مياه نهر النيل.

وأكد اللواء ابراهيم ابو ليمون محافظ المنوفية، أنه تم رفع الطريق أكثر من مره بمعدات الوحدة وبمساعدة الأهالي ومنسوبى المياه بالرياح ترتفع يوميا وجاري العمل يوميا بوضع الأتربة ومخلفات الهدم وارتفاع منسوب المياه يحدث باستمرار ويتم تقدير التلفيات عن طريق الري ويتم تخفيض الريع وحدث ذلك العام الماضي والعام الحالي قبل الأمطار الأخيرة والمنطقة بالكامل طرح نهر وتتبع الري والعمل جار يوميا والجسر الموضح بالصورة بجهود الوحدة ومساعدة الأهالي.

«استغاثه الأهالي سكان طرح البحر بالمنوفية »

كما وجه أهالي جزيرة داود التابعة لمركز السادات بمحافظة المنوفيه استغاثة لمحافظ المنوفية اللواء إبراهيم ابوليمون قائلين:" من أهالي جزيرة داود مركز السادات، مياة الفيضان اغرقت الاراضي للمواطنين وكذلك قطعت الطريق الوحيد للجزيرة التي يربطها بقرية صنصفط مركز منوف ولا سبيل للوصل للجزيرة الا بقارب صغير مما يعرض حياة الناس للخطر وسبق وان حدث غرق لشاب السنة الماضية علما بانه يوجد مدرسة تعليم اساسي وجميع المعلمين من القري المجاورة صنصفط جزي طملاي ومنوف وكفر داود والطرانه ولايستطيعون الوصول للعمل بحكم مياة الفيضان لانه لايوجد معدية امنة نرجو من سيادتكم مساعدتنا علما ب رئيس مجلس مدينة السادات لم يعرف موقع الجزيرة والا كان سال علي مطالبنا يعني حضرتك مش كفاية غرق المحاصيل والناس محاصرة ومتبهدلة ابسط حقوقهم قضاء مصالحم وتعليم ابناءهم ولقد حضر السيد رئيس مجلس المدينة ووعد بعمل جسر دايم فوق الطريق والي الان لم يتم اي شيء نرجو من سيادتكم اصدار توجيهاتكم لانهاء هذا الطريق نظرا لان الوضع سيء وخطير".



ويعاني أهالي جزيرة أبو نشابة التابعة لمركز مدينة السادات بالمنوفية أزمات مستمرة في كل مرة يرتفع فيها منسوب مياه نهر النيل،ويبلغ عدد سكان قرية أبو نشابة و التي تعتبر جزيرة منعزلة في نهر النيل 5 الاف مواطن، منقطعون عن العالم الخارجي، وتضم القرية مدرسة تعليم أساسي واربع مساجد واستمرار ارتفاع منسوب المياه سيؤدى لعزل القرية وحصار أهلها. فقد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صور تعكس مدى التضرر الذي أصاب القريه .

غرق 21 فدانًا في منشأة السادات بالمنوفية لارتفاع منسوب مياه النيل

وفي نفس السياق أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، غرق 21 فدانا من الأراضي المزروعة والمجاورة لفرع رشيد “أراضي طرح النهر”، بسبب ارتفاع منسوب النيل.

أكد عبد الستار بدر، رئيس الوحدة القروية بزاوية الناعورة، أن قرية منشأة السادات شهدت اليوم غرق 21 فدانا من الأراضي المزروعة نتيجة ارتفاع منسوب المياه بفرع رشيد، لافتًا إلى أن الأراضي الغارقة تقع في زمام حوضي العزبة وحافظ بالإضافة إلي غرق 4افدنه في الزمام القبلي.