سعر الدولار مقابل الجنيه خلال نهاية تعاملات اليوم

ننشر سعر الدولار في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 1-10-2024، مقابل الجنيه المصري بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصري اليوم 48.22 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع وبنك مصر سعر جنيه للشراء و48.26 جنيه و48.36 للبيع، وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و48.26 جنيه 48.36 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.26 جنيه للشراء و48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنوك كالتالي:

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

48.26 جنيه للشراء.

48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.26 جنيه للشراء.

48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.26 جنيه للشراء.

48.36 جنيه للبيع.

الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.26 جنيه للشراء.

48.36 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.26 جنيه للشراء.

48.36 جنيه للبيع.

ارتفع الدولار على نطاق واسع الثلاثاء بعد أن عارض رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) جيروم باول الرهانات على المزيد من التخفيضات الكبيرة لأسعار الفائدة.

واستقر الين بالقرب من متوسط مستوياته مقابل الدولار على مدى الشهر الماضي، بعد تقلبات استمرت ليومين وسط ترقب المتعاملين لتعيين رئيس الوزراء والحكومة الجديدة في اليابان.

وارتفع الدولار الأسترالي مقتربا من أعلى مستوى سجله أمس الاثنين بعد بيانات مبيعات التجزئة المحلية الباعثة على التفاؤل.

لكن اليورو اقترب من تسجيل خسائر لليوم الثالث بعد بيانات تضخم عززت من احتمالية خفض أسعار الفائدة هذا الشهر.

وفي الولايات المتحدة تبنى باول نبرة حذرة في كلمة خلال مؤتمر بولاية تنيسي، قائلا إن أكبر بنك مركزي في العالم من المرجح أن يكتفي بخفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في القرارات المقبلة. وقال "اللجنة تشعر أنها ليست في عجلة من أمرها لتخفض أسعار الفائدة بسرعة".وبدأ مجلس الاحتياطي الفيدرالي دورة التيسير النقدي بخفض أكبر من المتوقع بنحو نصف نقطة مئوية في الشهر الماضي.