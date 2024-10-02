بالتزامن مع احتفالات نصر أكتوبر.. تجميل ميدان النصب التذكاري بالأقصر

تشهد محافظة الأقصر، استعدادات متوالية للاحتفال بذكرى نصر اكتوبر؛ وبناءا على توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بزيادة أعمال التشجير، وفى اطار احتفالات المحافظة بالذكرى الـ51 لانتصارات حرب اكتوبر المجيدة.

وأعلن الدكتور ياسر الصاوي، مدير إدارة الحدائق والبساتين بالأقصر، عن قيام الإدارة بأعمال تقليم وتشكيل وزراعة 500 شتله بميدان النصب التذكارى وحديقة الشبان وميدان الملك عبد الله.

واضاف الصاوى أن ميدان النصب التذكارى يتجمل لأستقبال احتفالات المحافظة باعياد السادس من اكتوبر ليكون فى ابهى صورة خلال الاحتفال، مضيفا انه تم خلال الاسبوع الماضى فى احتفال المحافظة بيوم السياحة العالمى، تجميل وتقليم وقص وتزيين للزراعات بطريق الكورنيش المؤدى لمعبد الكرنك وأحواض الزراعات دخل معبد الكرنك لتظهر بالمظهر اللائق خلال احتفالات الأقصر بيوم السياحة العالمى، حيث تم زراعة طريق الكورنيش من بدءا من شارع ٢٥ يناير مرورا بمسجد السيد يوسف حتى حديقة التله وحول المعبد ، كما تم التدعيم بزراعات لعدد ٥٣ حوض داخل معبد الكرنك بالاضافة لأعمال القص والتزيين والتجميل.