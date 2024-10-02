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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

وزير الإسكان يوجه بسرعة إنهاء المشروعات المتعلقة بحياة المواطنين بشكل مباشر

بوابة الوفد الإلكترونية

وجه المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مسئولى جهات الوزارة المختلفة، بسرعة إنهاء المشروعات التى تمس حياة المواطنين بشكل مباشر، والالتزام بالمواعيد المحددة للتنفيذ، وخاصة مشروعات المبادرات الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصري، و"سكن لكل المصريين"، ومشروعات مرافق مياه الشرب والصرف الصحى.

جاء ذلك خلال اجتماعه الدورى، مع عدد من أعضاء البرلمان بمجلسيه "النواب والشيوخ" لبحث مطالب دوائرهم الانتخاببة، فيما يتعلق بمشروعات الإسكان ومياه الشرب والصرف الصحى وغيرها من مجالات عمل وزارة الإسكان، وذلك بحضور مسئولى الوزارة والجهات التنفيذية التابعة لها.

وخلال الاجتماع، تقدم أعضاء البرلمان، بالشكر والتقدير للرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، على توجيهاته والتى أثمرت عن إلغاء العمل بالاشتراطات البنائية الصادرة فى عام 2021، والعودة للعمل بأحكام قانون البناء رقم 119 لسنة 2008 ولائحته التنفيذية، وذلك استكمالاً للجهود المبذولة لتبسيط واختصار إجراءات إصدار تراخيص البناء فى نطاق مدن وحدات الإدارة المحلية لتخفيف العبء عن المواطنين ودعم حركة العمران.

وقال أحد أعضاء مجلس النواب عن محافظة بنى سويف، إنه جاء اليوم لتقديم الشكر للمهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان، على توجيهاته لحل مشكلة إحدى محطات الصرف الصحى ورافعها، والتى تأخر الانتهاء من تنفيذها لمدة طويلة، ولكن بتوجيهات الوزير، تم تكثيف معدلات العمل بها خلال الشهور الـ3 الماضية، وتم إنهاؤها، وجار اطلاق التيار الكهربائي لتشغيلها، كما تقدمت إحدى منظمات المجتمع المدنى لتنفيذ الوصلات المنزلية فى 3 قرى تخدمها المحطة.

 

 


 

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