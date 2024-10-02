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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

تنفيذ 9 قرارات إزالة لمخالفات بناء بقطع أراضٍ بتوسعات مدينة الشيخ زايد

بوابة الوفد الإلكترونية

قال المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإنه تم تنفيذ 9 قرارات لإزالة كافة الإشغالات والعوائق، ومخالفات البناء الواقعة بعدد من قطع الأراضي بتوسعات مدينة الشيخ زايد بالقرار الجمهوري رقم 77 لسنة 2017، وذلك في حملة مكبرة بالتنسيق مع وزارة الداخلية.

وجدد وزير الإسكان، التأكيد على أنه لن يتم التصالح على أي مخالفات بناء بالمدن الجديدة تمت بعد صدور القانون رقم 187 لسنة 2023، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، ولائحته التنفيذية وتعديلاتها، مطالباً المواطنين الذين لديهم مخالفات بناء ممن تنطبق عليهم أحكام قانون التصالح بسرعة تقديم طلبات التصالح، حيث إن 4 نوفمبر المقبل هو آخر موعد لتلقى الطلبات.

وأوضحت المهندسة مروة حسين، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، أن تلك المخالفات تمثلت في إقامة أسوار وأعمال بناء بدون ترخيص داخل طريق الخدمة الموازى لطريق القاهرة/الإسكندرية الصحراوى بنطاق قطع الأراضي أرقام (۲۷ - ٣٥٦ – ٣١٦ – ١٤٥ – ۲۸۳ - ٣٧٤ - ٣٠٥ – ۳۰ – ۲۸ - / 77/2017).

وأكدت المهندسة مروة حسين، حرص الجهاز على اتخاذ الإجراءات القانونية لردع أية كيانات أو جهات أو أفراد تقوم بتنفيذ أعمال مخالفة، وبذل أقصى الجهود بهدف الحفاظ على أملاك الدولة والهيئة، وكذا حقوق الأفراد والمواطنين.

 

 

 

 

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