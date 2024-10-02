تعرف على خريطة الفرص الاستثمارية في طيبة الجديدة

أعلن جهاز مدينة طيبة الجديدة ، عن طرح فرص إستثمارية عن شهر أكتوبر ٢٠٢٤ للتخصيص الفوري على الموقع الإلكترونى لبوابة خدمات المستثمرين كالاتى : -

الفرص الاستثمارية المطروحة

١- قطع أراضى ( ١ ، ٢ ، ٣ ) بمساحة ١٨٠٠ م٢ بنشاط تجارى بالحى السكنى الثالث - منطقة الإسكان العائلى .

٢- قطع أرض رقم ( ٤٣ ) بمساحة ١٠٢٥ م٢ بنشاط تجارى إدارى سكنى بمركز خدمات المدينة .

٣- قطعة أرض رقم ( ٤٧ ) بمساحة ١١٤٢ م٢ بنشاط تجارى إدارى سكنى بمركز خدمات المدينة .

٤- ضم قطعتى الأرض ( ١ ، ٢ ) بمساحة ٦٠٠ م٢ بنشاط ورش حرفية بالمنطقة الصناعية .

٥- قطعة أرض رقم ( ٦٦ ) بمساحة ٣٠٠ م٢ بنشاط ورش حرفية بالمنطقة الصناعية .

يتم التقديم على هذه الفرص من خلال الموقع الالكترونى لبوابة خدمات المستثمرين خلال الفترة من ٢٠٢٤/١٠/١ حتى ٢٠٢٤/١٠/١٥ .

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المهندس شريف الشربينى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بتكثيف طرح الأراضى الأستثمارية بالمدن الجديدة .

وإستكمالاً للجهود المبذولة وإستمراراً لمسيرة التنمية بالمدينة تحت قيادة المهندس مصطفى سعيد أحمد رئيس جهاز مدينة طيبة الجديدة والمشرف على مدينة الأقصر الجديدة ولتوفير مزيد من الخدمات المقدمة لسكان المدينة ولدعم الاستثمار والمستثمرين .