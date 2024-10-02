تداول 47000 طن فوسفات ومواد غذائية بموانىء البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الاحمر، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على ارصفة موانئ الهيئة 10 سفن، وتم تداول 58000 طن بضائع عامة ومتنوعة و 800 شاحنةبضائع و 115 سيارة، حيث شملت حركة الواردات 7500 طن بضائع عامةومتنوعة و418 شاحنة بضائع، و 73 سيارة، بينما شملت حركة الصادرات 50500 طن بضائع عامةومتنوعة و382 شاحنة بضائع و 42 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحري اليوم لاستقبال السفينتين دليلة و CHIPOL XIOGAN و تغادر الميناء السفينة بوسيدون اكسبريس والسفينة BOS BROOK علي متنها 32000 طن فوسفات تصدير الي الهند و استقبل الميناء بالأمس السفينة بوسيدون اكسبريس وغادرت الميناء السفينتين دليلة وامل ، كما تم تداول 2200 طن بضائع عامةومتنوعة و 285شاحنة بضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين اور وايلة . وشهد ميناء بورتوفيق استقبال السفينة HELENA KOSAN علي متنها مادة البروبلين قادمة من الامارات و غادرت الميناء السفينة JASMEN علي متنها مواد غذائية تصدير الي السودان، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 1630 راكبا بموانيها.



وحققت الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر تداول 630 ألف طن بضائع عامة بمواني الهيئة خلال شهر يونيه الماضي بنسبة زيادة 39% عن الفترة المثيلة للعام الماضي حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 420 ألف طن بنسبة زيادة 73% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 50% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 210 ألف طن، حيث شهد ميناء سفاجا تداول 448 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 38% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 176 ألف طن وصادر 272 ألف طن.

وشهد ميناء نويبع تداول 70ألف طن بضائع بنسبة زيادة 53% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 10 آلاف طن وصادر60 ألف طن بضائع، واستقبل ميناء الزيتيات 23 ألف طن بروبلين وسولار، بينما شهد ميناء الحمراوين تصدير 42 ألف طن فوسفات.

وشهد ميناء السويس تداول 47 ألف طن بنسبة زيادة 203% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 1000طن وصادر 46 ألف طن بضائع.

وقال اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، إن زيادة طاقة تداول البضائع وزيادة الصادرات جاءت نتيجة لتقليل زمن الإفراج الجمركي وأعمال التطوير التي شهدتها الموانئ، كما أشار إلى أهمية الشراكات الجادة بين الدولة والقطاع الخاص في استغلال البنية التحتية الحالية لتطوير وصيانة الأرصفة والوحدات البحرية، وإنشاء خطوط ملاحية تخدم طموحات مصر بإنشاء أسطول يخدم أهداف الدولة في

في التصدير، وأضاف أن الجهود الكبيرة التي بذلتها الدولة على مدى السنوات الماضية أسفرت عن تنفيذ مشروعات ضخمة في مختلف المجالات، والتي تهدف جميعها إلى تنمية الصادرات وتأهيل البنية التحتية في مصر.