إعلام إسرائيلي: انفجارات تدوي قرب حيفا شمال إسرائيل بعد إطلاق رشقة صاروخية

دوت انفجارات قرب مدينة حيفا شمال إسرائيل بعد إطلاق رشقة صاروخية من الجنوب اللبناني من قبل حزب الله، حسبما نقلت “القاهرة الإخبارية” عن إعلام إسرائيلي.

وأوضح إعلام إسرائيلي، أن رشقات صاروخية متوسطة المدى أطلقت من جنوب لبنان باتجاه حيفا تزامنا مع قصف صاروخي استهدف الجليل الغربي.

وكان أعلن حزب الله، استهداف ثكنة زرعيت الإسرائيلية برشقة من صواريخ كاتيوشا، وذلك بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية على الحدود اللبنانية الإسرائيلية.

بيان عاجل من حزب الله

وأوضح حزب الله اللبناني، أنه حقق إصابة مباشرة ودقيقة في المواقع الإسرائيلية التي تم استهدافها بصواريخ كاتيوشا، وذلك حسبما جاء في نبأ عاجل لـ “القاهرة الإخبارية”.

وأشار جيش الاحتلال، إلى أنه تم إطلاق نحو 50 صاروخا من الجنوب اللبناني على شمال إسرائيل منذ صباح اليوم.

وأفادت وسائل إعلام عربية نقلاً عن مصدر قيادي في حزب الله بأن أغلب الأهداف التي تم استهدافها في إسرائيل خلال الهجوم الصاروخي قد تحققت وفق الخطة الموضوعة ، وأشار المصدر إلى أن معظم القواعد التي استهدفت، وخاصة القواعد الجوية، تعرضت لإصابات مباشرة، مما أدى إلى وقوع خسائر كبيرة.

وأكد المصدر أن القواعد الجوية الإسرائيلية التي استهدفت تشمل نيفاتيم وحتساريم وتل نوف ونيتساريم وغليلوت. وأضاف أن حجم الاعتراض الصاروخي من قبل الدفاعات الإسرائيلية كان ضعيفاً مقارنة بحجم الهجوم، مما سمح بإصابة الأهداف بدقة عالية.