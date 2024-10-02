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الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

أخبار وتقارير

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي

التليفون الأرضي
التليفون الأرضي

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي.. مع بدء شهر أكتوبر الجار ي يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة كيفية الاستعلام فاتورة التليفون الأرضي الخاصة بهم، بغية تلافي دفع غرامة بسبب التأخير، حيث تتيح  الشركة المصرية للاتصالات فترة سداد فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2024.

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أماكن سداد فاتورة التليفون الأرضي 

ويمكن سداد فاتورة التليفون الأرضي عبر: الدفع أون لاين عن طريق تطبيق “my we»”، سنترالات الشركة المصرية للاتصالات، وزيارة أحد فروع الشركة، والموقع الإلكتروني للشركة المصرية للاتصالات، وموقع المصرية للاتصالات عن طريق بطاقة الائتمان، ومكاتب البريد المصري

خطوات الاستعلام عن فاتورة التليفون الأرضي لشهر أكتوبر 2024 

الدخول على موقع الشركة المصرية للاتصالات من هنا 

على المواطن إدخال كود المحافظة.

كتابة رقم التليفون الأرضي الراغب في الاستعلام عنه.

الضغط على أيقونة إظهار الفواتير.

تحديد طريقة السداد المناسبة لك والنقر على ادفع.

إدخال البريد الإلكتروني.

أخيرًا يظهر أمامك كافة التفاصيل عن فاتورة.

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