بالصور.. اعتصام عمال مصنع سكر نجع حمادي

نظم عمال وموظفى مصانع سكر نجع حمادي شمال محافظة قنا، صباح اليوم الأربعاء، اعتصام مفتوح لحين تحقيق مطالبهم، والتى تتلخص في تحسين الأجور وضم العلاوات المتأخرة وزيادة الحافز والبدل النقدى .

وطالب المعتصمين فى حديثهم مع" الوفد " الدولة بضرورة النظر إلى مطالبهم المشروعة بشكل عادل ، مضيفين ان الاعتصام جاء بعد استنفاذ كافة السبل والوسائل المشروعة من الإدارة للمطالبة بالحقوق ولكن بدون جدوى.

وأوضح موظفو مصانع السكر ان مطالبهم تتلخص فى الاتى : ضم العلاوات المتأخرة، علاوة ٢٠١٧، وزيادة بدل الوجبة من ٦٠٠ جنيها فى الوقت الحالى إلى ٢٠٠٠ جنيها، أسوه بشركة الألومنيوم، فضلاً عن الطالبة بزيادة البدل النقدى، و رفع الحافز إلى ٢٥٠٪، وتثبيت العمالة الموسمية" الحافظة" والعقود الشاملة حفاظًا على مستقبلهم .

وذكر المعتصمين ان ما يطالبونه هو معاملتهم كباقى المؤسسات الحكومية بالدولة، من خلال توفير العيش الكريم لهم ولاسرهم، تعينهم على أعباء الحياة وغلاء الأسعار الذى يعلمه الجميع.