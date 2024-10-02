طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز.. يسعى الكثير من المواطنين إلى معرفة تفاصيل الاستعلام عن فاتورة الغاز لشهر سبتمبر، خاصة عقب بدء شهر أكتوبر الجاري، وذلك بشكل إلكتروني بدلاً من الذهاب لمقر الشركة لدفع قيمة الفاتورة.

قراءة عداد الغاز بتروتريد

ويمكن تسجيل قراءة عداد الغاز بتروتريد، بأكثر من طريقة منها: الاتصال بخدمة العملاء عبر الرقم 17169، وعبر تطبيق بتروميتر على الهاتف المحمول، ومن خلال موقع الشركة.

طريقة الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيًا

وأتاحت شركة بتروتريد الاستعلام عن فاتورة الغاز إلكترونيًا، بخطوات بسيطة يمكن حضرها في التالي:

الدخول على رابط استعلام فاتورة الغاز من هنا

اختيار قيمة الاستهلاك الشهري

اختيار المحافظة والمنطقة التابع لها عداد الغاز.

إدخال رقم العداد في الخانة الخاصة بها

تدوين رقم الشقة لعداد الغاز الطبيعي والرقم الفرعي ورقم القطاع.

أخيرًا النقر على عرض لتظهر تفاصيل استهلاك فاتورة الغاز.

زيادة سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلي

وقررت وزارة البترول والثروة المعدنية، الشهر الماضي زيادة سعر بيع أسطوانة البوتاجاز المنزلي والتجاري، وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، تمت زيادة أسطوانات البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، بينما ستتم زيادة سعر أسطوانة البوتاجاز للاستخدام التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، كما طبقت وزارة البترول زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 جنيه إلى 6500 جنيه فقط، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع.