محافظ القليوبية يرفع شعار "جبر الخواطر على الله"

شهد لقاء المواطنين الأسبوعي للمهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، من ذوى الهمم والاحتياجات الخاصة والمرضى موجة من دموع الحالات كادت أن تبكى كل من حضر اللقاء والمؤثر فيها أنها كانت دموع ليس من تأثر الشاكى بشكوته ولكن صراخ المواطن من أنه للمرة الأولى يجد من يسمعه بمشاعره ويطبطب عليه ويناقش معه كل المشاكل التى يواجهها ويطلب من كل جهة حل المشكلة فورا ليدخل المواطن للقاء المواطنين بمشكلة واحدة يعرضها فيخرج حاصلا على حلول لكل المشاكل التى يواجهها وكأنه ولد من جديد !! .

عقد محافظة القليوبية، لقاء المواطنين العاشر، والذى جاء بالتزامن مع إطلاق مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "بداية جديدة لبناء الإنسان المصرى" والتى تجسد الاهتمام بالعنصر البشرى.

والتقى المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، فى وجود قيادات الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، ورؤساء مدن بنها وطوخ وكفر شكر، بـ 37 مواطنًا تقدموا بشكاوى للمراكز التكنولوجية بمراكز بنها وطوخ، وكفر شكر؛ لعرض مشكلاتهم على محافظ القليوبية لبحثها وإيجاد حلول لها فى وجود الأجهزة التنفيذية.

جاء من أبرز المشكلات التى تصدرت اللقاء العاشر للمواطنين ستة حالات من ذوى الاحتياجات الخاصة وأصحاب الهمم، والتى تم حلها تمامًا ليكون شعار اللقاء جبر الخواطر الأهم "مروة" دخلت اللقاء تبكى بشدة وتقول "ارحمونى من العذاب والألم اللى انا فيه بقالى سنة وثمانية أشهر وتعبت من الشكاوى لكل الجهات رغم أنى من ذوى الاحتياجات الخاصة واحتاج إلى تركيب مفصل وحالتى الصحية تدهورت وجزء الحوض كله تأكل وبه ضمور وظهرى أيضا بسبب تأخر العملية وطلب المحافظ من مدير فرع التأمين الصحى بالقليوبية اتخاذ الإجراءات فورا والانتهاء من إجراءات العملية وبالفعل بدأت الإجراءات أثناء اللقاء وكان لديها مشاكل فى عملها بسبب الإجازاة المرضية فتحدث لوكيل وزارة الثقافة تليفونيا وحلها فورا وكذلك مشكلة كارت العاقة الخاص بها .. لتخرج "مروة" من لقاء المواطنين مجبورة الخاطر وكأنها ولدت من جديد.

كما التقى "محمد" من أصحاب الهمم ويعول أسرة وليس لديه مصدر رزق ويحتاج إلى عمل وكلف مدير مديرية القوى العاملة والعمل بتوفير فرصة عمل له لاستقرار أسرته ونظرا لظروفه وبالفعل تم توفير فرصة عمل له تتناسب مع ظروفه الصحية .. أيضا "حسين" البالغ من العمر 16 عامًا ومن ذوى الاحتياجات الخاصة يحتاج إلى عمل وبالرغم من صغر سنه إلا أنه قام بتوفير فرصة عمل تتناسب مع ظروفه .. و"نهاد" من ذوى الاحتياجات الخاصة وتعانى من ضمور بخلايا المخ وليس لها مصدر رزق وتطالب بفرصة عمل على الفور قام بتوفير فرصة عمل تتناسب مع ظروفها الصحية فورا .. وكذلك "سارة تعانى من تقزم شديد والسير بصعوبة شديدة ووالدها منفصل عن والدتها وليس لها أى مصدر رزق فكلف مديرة مديرية القوى العاملة والعمل بتوفير فرصة عمل لها وبالفعل خرجت من اللقاء بفرصة العمل بأحد الجهات.

أما "بدر" فعمره 22 عاما وكان الأول على الثانوية الأزهرية مكفوفين ويحمل القرآن الكريم وحاصل على شهادة تجويد بالأحكام ويرغب فى عمل فى إطار تحفيظ أو قرأءة القرآن الكريم وعلى الفور طلب المحافظ من وكيل وزارة الأوقاف توفير فرصة عمل له بأحد المساجد ووافق وكيل الوزارة على توفير الفرصة له ليتسلم العمل ثانى يوم لقاء المواطنين .. أما "هدير" فهى تمر بظروف صحية منذ صغرها وأجريت عملية جراحية وتحمل دبلوم فنى ومعها كارنيه الـ 5% معاقين وتطلب فرصة عمل وبالفعل كلف مديرية القوى العاملة التي وفرت لها فرصة العمل قبل أن تغادر لقاء المواطنين .. وكذلك "أحمد" البالغ من العمر 24 عاما ومعاق بنسبة 100 % وضعف حركة ويطلب فرصة عمل وتم توفيرها له فورا .. أيضا "سحر" من ذوى الاحتياجات الخاصة طلبت فرصة عمل وتم توفيرها لها قبل مغادرة لقاء المواطنين .. وسيدة أخرى تعول أسرة وليس لها مصدر رزق فكلف ولاء صلاح مسئول التواصل والاتصال السياسى والاجتماعى بالمحافظة بالتواصل مع جمعية رسالة والتى وفرت لها ماكينة حياكة من النوع الحديث وكذلك فرصة عمل بمصانع توشيبا العربى ببنها.

واستمر لقاء المواطنين أكثر من أربع ساعات متواصلة لبحث وحل فورى لأكثر من 37 شكوى تقدم بها المواطنون تنوعت ما بين مشاكل بملف المصالحات للبناء وطرق وصرف صحى وبيانات صالحية ومرافق انتهت جميعا بحل جميع الشكاوى وحصول كل صاحب حق فى شكواه على حقه.