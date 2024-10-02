مصرع طفلة غرقًا في ترعة الإبراهيمية بطهطا

لقيت طفلة في الثانية عشرة من عمرها تقيم بدائرة مركز طهطا شمال محافظة سوھاج مصرعها غرقا أثناء لهوها على حافة ترعة ترعة الإبراهيمية إنزلقت قدماها وسقطت بها وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من إنتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد وزير الداخلية لأمن سوهاج إخطارًا من نائبه للشمال يفيد تلقي مركز شرطة طهطا بلاغًا بغرق طفلة بترعة الإبراهيمية بدائرة المركز .

إنتقل مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وقوات الإنقاذ النهري لمحل الواقعة وتم إنتشال الجثة وبالفحص تبين غرق الطفلة "نانسي . ن . ث . ا" 12 طالبة تقيم بذات الناحية وتبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية بها وتم نقلها لمشرحة مستشفى طهطا العام.

وبسؤال افادا كل من :- والدها "ناصر . ث . ا . ح" 51 سنة مزارع شاهد الواقعة "أبو الوفا . خ . م . ع" 35 سنة صاحب محل - ومقيمان بذات الناحية أثناء لهو المذكورة علي حافة الترعة المشار إليها المواجهة لمنزلها إنزلقت قدماها وسقطت بها مما نتج عنه غرقها ووفاتها ولم يتهم الأول أحداً بالتسبب فـي ذلك ونفي الشبهة الجنائية .

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .

وفي سياق آخر شهد الطريق الصحراوي الغربي بدائرة مركز جرجا جنوب محافظة سوهاج وقوع حادث اصطدام سيارة بتروسيكل وإنقلابه على جانب الطريق نتج عنه مصرع عامل يبلغ من العمر 44 سنة كان يقود التروسيكل يقيم بدائرة مركز المراغة وجرى رفع آثار الحادث وتسيير حركة السير والتحفظ على المركبتين ونقل الجثة لمشرحة مستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق .

تلقى اللواء صبري صالح عزب مساعد الوزير مدير أمن سوهاج إخطارًا من نائبه للجنوب يفيد تلقي مركز شرطة جرجا بلاغا بوجود حادث تصادم ومتوفى بالطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز .

إنتقل لمكان الحادث مأمور وضباط وحدة مباحث المركز وبالفحص تبين أنه أثناء سير السيارة قيادة "وائل . ت . م . م" 38 سنة سائق يقيم بمحافظة القاهرة ودراجة نارية تروسيكل قيادة "عبد الرحيم . ا . ا . ع" 44 سنة عامل يقيم مركز المراغة وحال سير المركبتين في ذات الاتجاه إنحرف التروسيكل أمام السيارة فجأه مما أدى لإصطدامها به وإنقلابه علي جانب الطريق .

نتج عن الحادث وفاة قائد الدراجة النارية وتم نقل الجثة لمستشفى سوهاج الجامعي الجديدة وبسؤال قائد السيارة قرر بمضمون ما جاء، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيقات .