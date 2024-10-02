اليوم.. الأقصر تحيي ذكرى نصر أكتوبر باحتفالات عند النصب التذكاري لشهداء الوطن

تشهد محافظة الاقصر صباح اليوم الأربعاء احتفالات نصر أكتوبر، بحضور المهندس عبدالمطلب عمارة محافظ الأقصر، والقيادات الأمنية والتنفيذية.

وفى ضوء استعدادات محافظة الأقصر للاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد ال٥١ قام المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بتفقد تجهيزات النصب التذكاري لشهداء الوطن ، وذلك بمرافقة دكتور هشام ابو زيد نائب محافظ الأقصر و العميد عمرو حسن رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب محافظ الأقصر و المهندس عبد المسيح نبيل مدير التخطيط العمراني بالأقصر.



و أكد محافظ الأقصر أن ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة فرصة تاريخية فتحت الآفاق أمام الوطن لخوض معارك أخرى في مقدمتها معركة التنمية والنهوض بالوطن في كل القطاعات والمجالات بسواعد وعقول أبنائها، الذين يستلهمون من ذكرى أكتوبر روح الإنتصار، والإصرار، والعزيمة، والانتماء لتراب هذا الوطن.

مقدمًا التهنئة للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشعب المصري بذكرى نصر أكتوبر .

كما تفقد محافظ الأقصر سير أعمال تطوير ورفع كفاءة ميدان أبو الحجاج ومواقف عربات الحنطور بالمنطقة المحيطة، مشدداً على تكثيف الأعمال لأنتهائها سريعاً لكونها منطقة حيوية بوسط المدينة.

