محمود بنتايك: "الزمالك نادي كبير وشرف لي اللعب له"

أعرب المغربي محمود بنتايك، الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن سعادته الكبيرة بعد تحقيق أول ألقابه مع الفارس الأبيض.



وكان بنتايك قد ظهر بشكل مميز خلال مباراة الزمالك أمام الأهلي في كأس السوبر الإفريقي، والذي حقق لقبها الأبيض بركلات الترجيح.

وتحدث بنتايك في تصريحات تلفزيونية، حيث قال: "جمهور الزمالك أعطانا دفعة قوية قبل المباراة، وكل لاعب كان يعلم دوره ونفذنا تعليمات المدرب بإحترافية".

وتابع: "أول ما وصلني عرض الزمالك مفكرتش كتير ولن أتشاور مع احد الزمالك نادي كبير وأتشرف باللعب بين صفوفه".

وأردف: "ده اللي فهمته الصراحة عشان مش فاهم كلمتين ع بعض وربنا".