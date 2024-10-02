دراسة تفك لغز ارتفاع جبل إيفرست

نجح العلماء أخيرًا في تفسير سبب ارتفاع جبل إيفرست إلى هذا الحد مقارنة بقمم جبال الهيمالايا العظيمة الأخرى واستمرار ارتفاعه حتى الآن.

ومن المعروف أن ارتفاع جبل إيفرست ينمو بمعدل 2 ملم سنويًا، وقد تم آخر تعديل للرقم الرسمي لارتفاعه بالزيادة بنحو متر واحد في عام 2020 إلى 8848.86 مترًا.

كان نمو الجبل يرجع في السابق إلى تحرك الصفائح التكتونية، على الرغم من أن هذه النظرية لم تفسر سبب ارتفاع قمة إيفرست بشكل غير طبيعي مقارنة بغيرها في النطاق، حيث يبلغ ارتفاعها حوالي 250 مترًا فوق أعلى قمة تالية في جبال الهيمالايا .

تختلف القمم الثلاث التالية من أعلى القمم في العالم - K2 و Kangchenjunga و Lhotse - عن بعضها البعض في الارتفاع بحوالي 120 مترًا فقط.

واكتشف باحثون من جامعة لندن أن التآكل الناجم عن شبكة الأنهار التي تبعد حوالي 75 كيلومترا (47 ميلا) عن أعلى جبل في العالم ربما يساهم في نمو جبل إيفرست، حيث يحفر النهر مضيقا كبيرا.

ويؤدي هذا التآكل إلى خلق ظاهرة تبدو متناقضة تسمى الرفع، والتي تحدث عندما يفقد جزء من قشرة الأرض كتلته ثم "يطفو" إلى الأعلى بسبب الضغط الشديد من الوشاح السائل الساخن أدناه.

وتتم هذه العملية ببطئ، إذ يقدر العلماء أن ارتفاع جبل إيفرست قد ارتفع بمقدار يتراوح بين 15 و50 متراً خلال الـ89 ألف سنة الماضية. ولكن لا يزال من الممكن قياس هذا الارتفاع باستخدام التكنولوجيا الحديثة.

وقال ماثيو فوكس، أحد المشاركين في الدراسة من جامعة لندن: "يمكننا أن نرى نموها بمعدل 2 ملم سنويًا باستخدام أدوات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، والآن لدينا فهم أفضل لما يدفعها".

ورغم أن هذه العملية التدريجية لا تؤدي إلا إلى بضعة ملليمترات من النمو كل عام، فإنها قد تحدث فرقاً كبيراً على مدى الأطر الزمنية الجيولوجية.

وفي حالة جبل إيفرست، يبدو أن هذه العملية تسارعت على مدى الـ89 ألف سنة الماضية، منذ اندماج نهر أرون القريب مع نهر كوسي المجاور.

وقال العلماء إن اندماج النهرين أدى إلى تدفق المزيد من المياه عبر نهر كوسي وزيادة قوته التآكلية. ومع جرف المزيد من الأراضي، أدى ذلك تدريجياً إلى زيادة معدل ارتفاع جبل إيفرست، مما دفع قمم الجبل إلى الأعلى.