الخارجية الإيرانية: الهجوم على إسرائيل استهدف أهدافاً عسكرية فقط

أكدت وزارة الخارجية الإيرانية ، اليوم ، أن الهجوم الصاروخي الذي شنته على إسرائيل اقتصر على استهداف أهداف ومنشآت عسكرية وأمنية، وذلك في ردها على الهجمات الأخيرة التي شنتها تل أبيب ، وأوضح المتحدث باسم الوزارة أن هذا الهجوم يأتي في إطار حق إيران المشروع في الدفاع عن نفسها وحماية مصالحها، وفقاً لمبادئ القانون الدولي.

وأضافت الخارجية الإيرانية أن الهجوم تم وفق خطة مدروسة تهدف إلى تعزيز قدرات إيران الدفاعية والإستراتيجية في مواجهة التهديدات الإسرائيلية المتزايدة. وذكرت أن الأهداف المحددة للهجوم شملت قواعد عسكرية إسرائيلية، مشيرة إلى أن التقديرات تشير إلى وقوع أضرار جسيمة في تلك المنشآت.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد التوترات بين إيران وإسرائيل، خاصة بعد أن أطلق الحرس الثوري الإيراني حوالي 200 صاروخ باتجاه الأراضي الإسرائيلية، ما أدى إلى إصابة عدد من المواطنين وإحداث أضرار في البنية التحتية، بما في ذلك العطل الجزئي في شبكة الكهرباء في مناطق عدة.

وفي الوقت نفسه، حذرت وزارة الخارجية الإيرانية من أن أي ردود فعل إسرائيلية مفرطة على هذا الهجوم قد تؤدي إلى تصعيد عسكري أكبر في المنطقة. وتعتبر إيران أن هذه العمليات العسكرية جزء من حقها في الرد على الاعتداءات المتكررة ضد سيادتها.

كما يُذكر أن إسرائيل قد أبدت نيتها في الرد بشكل قوي على الهجمات الإيرانية، حيث دعا وزير الخارجية الإسرائيلي كاتس سفراء بلاده إلى نقل رسالة مفادها أن تل أبيب لن تتسامح مع أي تهديدات على أمنها. وتستمر جهود المجتمع الدولي للتهدئة في ظل هذه الأوضاع المتوترة.

إسرائيل تعلن نيتها الرد بقوة على الهجمات الإيرانية





أفادت تقارير من وكالة "أكسيوس" بأن وزير الخارجية الإسرائيلي، كاتس، دعا سفراء بلاده في عدة دول لنقل رسالة مفادها أن إسرائيل سترد بقوة على الهجمات الإيرانية الأخيرة. تأتي هذه التصريحات بعد الهجوم الصاروخي الإيراني الذي استهدف إسرائيل، والذي اعتبرته تل أبيب تهديدًا خطيرًا لأمنها القومي.





في السياق نفسه، أكدت التقارير أن إيران أطلقت حوالي 200 صاروخ على الأراضي الإسرائيلية، مما أدى إلى إصابات وأضرار في البنية التحتية، بما في ذلك حدوث عطل جزئي في شبكة الكهرباء في بئر السبع ومنطقة القدس نتيجة سقوط الصواريخ.





وأوضح كاتس في توجيهاته للسفراء أنه يجب على المجتمع الدولي أن يدرك أن إسرائيل لن تتسامح مع أي اعتداء على سيادتها وأمن مواطنيها، مضيفًا أن الرد الإسرائيلي سيكون مدروسًا ولكن حازمًا. كما شدد على أهمية التنسيق مع الحلفاء الدوليين لضمان عدم تفاقم الأوضاع في المنطقة.





وفي إطار الدعم الأمريكي لإسرائيل، أشار الرئيس بايدن إلى أنه يعتزم الاتصال برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة التطورات الحالية. وأكدت الإدارة الأمريكية أن الهجوم الإيراني كان غير فعال، لكن العواقب لا تزال قيد التقييم.





يتزامن هذا التصعيد مع دعوات دولية للتهدئة وخفض التوتر، حيث يُعقد مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة الأوضاع في الشرق الأوسط. في الوقت نفسه، تتطلع الأنظار إلى التحركات العسكرية الإسرائيلية في المنطقة، حيث من المتوقع أن تتخذ تل أبيب خطوات لتعزيز دفاعاتها وإظهار قوتها في مواجهة التحديات الإقليمية.