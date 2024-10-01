عطل في شبكة الكهرباء الإسرائيلية بسبب سقوط الصواريخ

أفادت صحف عبرية ، اليوم ، بأن شركة الكهرباء الإسرائيلية أعلنت عن حدوث عطل جزئي في شبكة الكهرباء في منطقتي بئر السبع والقدس، وذلك نتيجة سقوط صواريخ في تلك المناطقز

ويأتي هذا التطور في الوقت الذي تشهد فيه البلاد تصعيدًا أمنيًا متزايدًا، حيث أطلقت إيران نحو 200 صاروخ على إسرائيل، مما أدى إلى استنفار قوات الأمن والجيش الإسرائيلي.

وقالت شركة الكهرباء إن العطل تسبب في انقطاع مؤقت للتيار الكهربائي عن بعض المناطق، وأوضحت أن الفرق الفنية تعمل على معالجة الوضع واستعادة الخدمة بأسرع وقت ممكن. وأكدت أن هذه الحوادث تندرج ضمن تأثيرات الهجمات الصاروخية المستمرة على البنية التحتية الحيوية في البلاد.

يأتي هذا الحادث في ظل تأكيدات من الجانب الإيراني بأن الهجوم الصاروخي على إسرائيل كان جزءًا من استراتيجيتها الدفاعية. كما صرح مسؤولون إسرائيليون بأن الدفاعات الجوية تمكنت من اعتراض عدد من الصواريخ، لكن بعضًا منها تمكن من الوصول إلى أهدافه في الأراضي الإسرائيلية.

في هذا السياق، صرحت وزارة الدفاع الإسرائيلية بأن الهجمات الصاروخية تمثل تهديدًا مباشرًا على الأمن القومي، داعية إلى تعزيز الاستعدادات العسكرية لحماية المدنيين والبنية التحتية. وتشير التقارير إلى أن الوضع الأمني يبقى متوترًا، مما يتطلب من السلطات المحلية اتخاذ تدابير إضافية لضمان سلامة المواطنين.





مع تصاعد التوترات، تظل الأعين على التطورات الإقليمية، حيث تعقد الدول المعنية اجتماعات طارئة لتنسيق المواقف والبحث عن سبل لخفض التصعيد وضمان استقرار المنطقة.





بايدن: سأجري اتصالاً مع نتنياهو لدعم دفاعات إسرائيل





أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن عن عزمه إجراء اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لمناقشة الوضع الأمني المتصاعد في المنطقة، لا سيما بعد الهجمات الإيرانية الأخيرة على إسرائيل. وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تدعم الدفاعات الإسرائيلية بشكل كامل، مشيراً إلى أن الهجوم الإيراني لم يكن فعالاً كما كان متوقعاً.





وفي تصريحات له، أوضح بايدن أن فريق الأمن القومي الأمريكي يتواصل بشكل دائم مع نظرائهم الإسرائيليين لتقييم الأوضاع وتقديم الدعم المطلوب. وأشار إلى أن عواقب الهجوم الإيراني لم تتبين بعد، حيث لا تزال المشاورات جارية مع إسرائيل حول كيفية الرد المناسب على هذا التصعيد.





يأتي هذا الإعلان في وقت تتزايد فيه التوترات في الشرق الأوسط، بعد أن أطلقت إيران نحو 200 صاروخ تجاه الأراضي الإسرائيلية، مما أثار ردود فعل قوية من السياسيين الإسرائيليين الذين أكدوا على ضرورة اتخاذ خطوات حاسمة. وقد تم رصد هذا الهجوم في الوقت الذي يعقد فيه مجلس الأمن الدولي جلسة طارئة لمناقشة تطورات الأوضاع في المنطقة.





في سياق متصل، أعربت وزارة الخارجية الأمريكية عن قلقها من التصعيد، ودعت كافة الأطراف إلى ضبط النفس. وأكد بايدن أن الولايات المتحدة تواصل دعمها لإسرائيل في حقها في الدفاع عن نفسها، مشدداً على أهمية التفاهم بين واشنطن وتل أبيب في هذه الأوقات الحرجة.





تعتبر هذه التطورات جزءاً من سلسلة من الأحداث التي تتطلب تنسيقاً دولياً للحد من التوترات في المنطقة، وهو ما يؤكد عليه المسؤولون الأمريكيون في كل فرصة.