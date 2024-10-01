مشاجرة السنج والسيوف .. إصابة 3 أشخاص بمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالخصوص|تعرف على السبب

تعرض 3 أشخاص للإصابة بجروح قطعية متفرقة بالجسم إثر مشاجرة بالأسلحة البيضاء، في مدينة الخصوص بمحافظة القليوبية، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج، كما أمرت جهات التحقيق بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين ومتابعة التحقيقات عن اسباب المشاجرة.

إصابة 3 أشخاص بمشاجرة بالأسلحة البيضاء بالخصوص

تلقى رئيس مباحث قسم شرطة الخصوص، بلاغا من هشام عزيز وشقيقه مصطفى وجارهم وليد أحمد، بإصابتهم بجروح قطعية بالوجه والذراع والرأس، جراء تعدي 7 أشخاص عليهم بالأسلحة البيضاء -سنج وسيوف-.

وكشفت تحريات مباحث القليوبية، عن أن وراء الواقعة شخص يدعى زياد عطية، ومعه 6 آخرين بينهم 2 أشقاء، حيث تعدوا على المجني عليهم بالأسلحة البيضاء في شارع شكري سعيد من شارع الصرف الصحي، بمدينة الخصوص.

كما كشفت التحريات أن سيدتين من أشقاء أحد المتهمين كانتا وراء الواقعة، بسبب خلافهما مع جارهما المصاب الثالث، فاستعانا بشقيقهما الذي استدعى باقي المتهمين، وتوجهوا إلى مكان الواقعة وتعدوا عليهم بالضرب المبرح، وألقي القبض على أحد المتهمين وجارٍ ضبط الآخرين.