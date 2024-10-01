مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم الفنان لطفي لبيب

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، الفنان لطفي لبيب، على هامش افتتاح فعاليات المهرجان في دورته ال ٤٠ والتي تستمر من الفترة ١ أكتوبر حتى ٥ أكتوبر ٢٠٢٤.

ووسط تصفيق حار، قال لبيب: "سعيد بتكريمي، وخاصة في دورة تحمل اسم نيللي، التي تعاونت معها في بداياتي في عمل مسرحي. كما سعدت بوقوفي لأول مرة أمام كاميرا السينما مع المخرج محمد عبد العزيز، وأول ظهور حقيقي لي كان مع المخرج عمر عبد العزيز".

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، انطلق مساء اليوم فب دورته ال 40 والذي يستمر من الفترة ١ أكتوبر حتى ٥ أكتوبر ٢٠٢٤، جاء حفل الافتتاح بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو ومحافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، ووسط حضور كبير من الفنانين والنقاد والسينمائيين،إضافة إلى المشاركات الأجنبية والعربية.

في ختام الحفل، عُرض فيلم الافتتاح السوري "يومين"، إنتاج 2024، ومدته 90 دقيقة. تدور أحداث الفيلم حول غيث الذي يعيش مع ابنته الوحيدة سلمى في قرية نائية. يصل ذات يوم طفلان غريبان، نغم وصباح، يدعيان أن غيث هو جدهما الذي تخلى عنهما. يبدأ الطفلان بنشر شائعات يصدقها أهل القرية البسطاء.