نيللي من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي: "بحبكم كلكم"

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، النجمة نيللي، على هامش افتتاح فعاليات المهرجان في دورته ال ٤٠ والتي تستمر من الفترة ١ أكتوبر حتى ٥ أكتوبر ٢٠٢٤.

وحرصت الفنانة القديرة نيللي، على تحية جمهورها بعبارة: "بحبكم كلكم". والتي تفاعل الجمهور معها لحظة تكريمها بالتصفيق الشديد.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، انطلق مساء اليوم فب دورته ال 40 والذي يستمر من الفترة ١ أكتوبر حتى ٥ أكتوبر ٢٠٢٤، جاء حفل الافتتاح بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو ومحافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، ووسط حضور كبير من الفنانين والنقاد والسينمائيين،إضافة إلى المشاركات الأجنبية والعربية.