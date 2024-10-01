الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
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عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ثقافة وفن

نيللي من مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي: "بحبكم كلكم"

بوابة الوفد الإلكترونية

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة،  النجمة نيللي، على هامش افتتاح فعاليات المهرجان في دورته ال ٤٠ والتي تستمر من الفترة ١ أكتوبر حتى ٥ أكتوبر ٢٠٢٤.

وحرصت الفنانة القديرة نيللي، على تحية جمهورها بعبارة: "بحبكم كلكم". والتي تفاعل الجمهور معها لحظة تكريمها بالتصفيق الشديد. 

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، انطلق مساء اليوم فب دورته ال 40 والذي يستمر من الفترة ١ أكتوبر حتى ٥ أكتوبر ٢٠٢٤، جاء حفل الافتتاح بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو ومحافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، ووسط حضور كبير من الفنانين والنقاد والسينمائيين،إضافة إلى المشاركات الأجنبية والعربية.

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