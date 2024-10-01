مدرب ريال مدريد: "ليس لدينا من يعوض كروس"

أكد كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، أنه لا يمتلك من يعوض غياب الألماني توني كروس في النادي الملكي.



وكان كروس قد أعلن اعتزال كرة القدم بعد مسيرة كبيرة حقق خلالها العديد من الألقاب والبطولات.

وتحدث أنشيلوتي في تصريحات صحفية، حيث قال: "لا يمكننا العثور على من يمكنه استبدال كروس، لوكا كان الأفضل ضد أتلتيكو، لكن ليس لدينا فكرة أن أي شخص يمكنه أن يكون بديلًا لـ كروس".

وتابع: "نحن هنا لحصد النقاط، إنهم يلعبون جيدًا بالكرة، كما هو الحال دائمًا في دوري أبطال أوروبا، سيتعين علينا القتال والمنافسة، نحن هنا من أجل هذا، يمكن تحسين المستوى ونحن جاهزون للتحسن والوصول إلى القمة".

بينما تحدث عن مشاركة جولر، فقال: "لقد لعب أكثر من العام الماضي في هذه الفترة، إنه يتقدم، ليس علي أن أخبره بأي شيء".