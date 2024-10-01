أنشيلوتي يكشف موقف مبابي من المشاركة أمام ليل
كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، موقف كيليان مبابي من المشاركة أمام ليل في دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2024/2025.
وأكد أنشيلوتي في تصريحات صحفية، أن مبابي كان يعاني من ضغط زائد، لكنه أراد السفر للعب لأنه يشعر بأنه بخير بنسبة 100%، إذا لم يكن هناك خطورة، سيلعب من الدقيقة الأولى.
وتابع مدرب الريال تصريحاته: "الفرنسي تعافى بشكل جيد، سيقوم بكل التدريبات وسنتخذ القرار معه، آخر شيء نريده هو المخاطرة، الأمر تغير الآن مع التقنيات الجديدة، في الماضي كان الأمر يحتاج إلى وقت أطول".
وأردف: "بالتأكيد، ليل نادي عظيم، لقد جاء العديد من اللاعبين رفيعي المستوى من هنا، أنا معجب جدًا بمدربهم الذي عمل معي في باريس".