الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

رياضة

مانشستر سيتي يتقدم على سلوفان براتيسلافا في الشوط الأول

مانشستر سيتي
مانشستر سيتي

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على نظيره سلوفان براتيسلافا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2024/2025.

txt

لامين يامال يسجل رقمًا تاريخيًا أمام يونج بويز بدوري الأبطال


جاء هدف التقدم للسيتي من خلال اللاعب إيلكاي جوندوجان في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة، بينما أضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول، لينتهي بتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.
واكتسح مانشستر سيتي سلوفانا في امتلاك الكرة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ خلال الشوط الأول 77% للفريق الإنجليزي مقابل 23% للخصم.
الجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي حقق لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة كانت الموسم قبل الماضي 2023 بعد الفوز على فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد أحرزه النجم الإسباني رودري بينما تعد مشاركات سلوفان براتيسلافا السلوفاكي مشاركات قليلة في دوري أبطال أوروبا وضعيفه أيضا لا ترتقي إلى المشاركات المشرفه.

مواد متعلقة

بريست يواصل انطلاقته الاسطورية في دوري أبطال أوروبا بالفوز على شتوتجارت

مونديال أندية اليد: الأهلي يسقط أمام ماجديبورج في نصف النهائي
الجريدة الورقية