مانشستر سيتي يتقدم على سلوفان براتيسلافا في الشوط الأول

تقدم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي على نظيره سلوفان براتيسلافا بهدفين نظيفين، ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم 2024/2025.



جاء هدف التقدم للسيتي من خلال اللاعب إيلكاي جوندوجان في الدقيقة الثامنة من بداية المباراة، بينما أضاف فيل فودين الهدف الثاني في الدقيقة الخامسة عشر من عمر الشوط الأول، لينتهي بتقدم مانشستر سيتي بهدفين نظيفين.

واكتسح مانشستر سيتي سلوفانا في امتلاك الكرة، حيث وصلت نسبة الاستحواذ خلال الشوط الأول 77% للفريق الإنجليزي مقابل 23% للخصم.

الجدير بالذكر أن فريق مانشستر سيتي حقق لقب دوري أبطال أوروبا مرة واحدة كانت الموسم قبل الماضي 2023 بعد الفوز على فريق إنتر ميلان الإيطالي بهدف دون رد أحرزه النجم الإسباني رودري بينما تعد مشاركات سلوفان براتيسلافا السلوفاكي مشاركات قليلة في دوري أبطال أوروبا وضعيفه أيضا لا ترتقي إلى المشاركات المشرفه.