محافظ الإسكندرية: عروس البحر شكلت وجدان الفنان السكندري

أعرب أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، عن سعادته لإقامة الدورة ال 40 لمهرجان الإسكندرية، قائلا: "يسعدني تواجدي اليوم في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية بدورته الأربعين، والذي يُعد أحد أبرز المهرجانات السينمائية. أرحب بضيوف المهرجان من جميع الدول الحاضرة اليوم".

وأكد المحافظ، أن الإسكندرية مدينة متعددة الثقافات، وقد أصبحت ملتقى لمختلف الحضارات، وهذه المدينة شكّلت وجدان الفنان السكندري الذي ترك بصمة في عالم الفن. على مر السنين، كان للثقافة والفن دور هام في نشر الوعي ومحاربة الإرهاب، ويجب علينا الاستفادة من هذه المهرجانات لتعزيز وعي الجمهور. حضوري اليوم يأتي للاحتفاء بالمبدعين الذين أثروا السينما بأعمالهم الخلاقة.

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، انطلق مساء اليوم فب دورته ال 40 والذي يستمر من الفترة ١ أكتوبر حتى ٥ أكتوبر ٢٠٢٤، جاء حفل الافتتاح بحضور وزير الثقافة الدكتور أحمد هنو ومحافظ الإسكندرية أحمد خالد حسن سعيد، ووسط حضور كبير من الفنانين والنقاد والسينمائيين،إضافة إلى المشاركات الأجنبية والعربية.