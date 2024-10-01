برشلونة يضرب يونج بويز بثلاثية في الشوط الأول بدوري الأبطال

انتهي الشوط الأول من المباراة المثيرة بين فريقي برشلونة و يونج بويز السويسري بتقدم الفريق الكتالوني بثلاثية نظيفة في المواجهة التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب مونتجويك الأولمبي.

وسجل ليفاندوفسكي الهدف الاول لفريق برشلونة في الدقيقة الثامنة من عمر المباراة بعد سلسلة من التمريرات بين لاعبي برشلونة، انتهت بتمريرة من لامين يامال ناحية رافينها، المنطلق من الناحية اليمنى، ليمرر الكرة بدوره إلى البولندي الذي سددها في شباك الضيوف.

ونجح برشلونة في تسجيل الهدف الثاني في شباك يونج بويز، في الدقيقة 34 من عمر الشوط الأول.

بينما جاء الهدف الثاني عن طريق رافينها، بعدما نُفذت ركلة ركنية، حيث وصلت الكرة إلى منطقة الجزاء من خلال تمريرات متبادلة، ثم سدد بيدري الكرة قبل أن ترتد، لتصل إلى رافينها الذي هز الشباك.

وفي الدقيقة 37، سُجل هدف برشلونة الثالث بعدما نفذ بيدري ركلة حرة، ووصلت الكرة عرضية إلى إينيجو مارتينيز الذي سددها برأسه في الشباك.



تشكيل برشلونة امام يونج بويز

حارس المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - جوليس كوندي

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري جونزاليس - فيران توريس

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

يُذكر أن برشلونة استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بخسارة غير متوقعة أمام موناكو الفرنسي بهدفين مقابل هدف، بعد طرد المدافع إريك جارسيا في الشوط الأول، مما زاد من الضغط على الفريق لتعويض النقاط في المباراة القادمة.