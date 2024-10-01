لامين يامال يسجل رقمًا تاريخيًا أمام يونج بويز بدوري الأبطال

سجل النجم الإسباني الشاب لامين يامال، جناح برشلونة، رقماً تاريخياً جديداً في دوري أبطال أوروبا وذلك في مواجهة فريق يونج بويز السويسري التي تجمع بينهما ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري أبطال أوروبا على أرضية ملعب مونتجويك الأولمبي.



ويحقق لامين يامال رقما مميزا بعدما شارك في التشكيلة الأساسية للنادي الكتالوني في مواجهة يونج بويز، حيث أصبح يامال أصغر لاعب تحت 18 عاماً يبدأ مباريات في دوري أبطال أوروبا بتسع مباريات، وفق شبكة "أوبتا" للإحصاءات.

وتجاوز يامال رقم الثنائي جود بيلينجهام مع بوروسيا دورتموند بـ8 مباريات، رفقة وارن زاير إيمري لاعب باريس سان جيرمان بنفس الرقم.

خلال الموسم الحالي تمكن يامال من تسجيل 4 أهداف وتقديم 5 تمريرات حاسمة في الدوري الإسباني.

وفي دوري أبطال أوروبا سجل يامال الهدف الأول لبرشلونة أمام موناكو رغم الخسارة 2-1.

تشكيل برشلونة امام يونج بويز

حارس المرمى: إيناكي بينيا

خط الدفاع: أليخاندرو بالدي - باو كوبارسي - إينيجو مارتينيز - جوليس كوندي

خط الوسط: مارك كاسادو - بيدري جونزاليس - فيران توريس

خط الهجوم: لامين يامال - رافينيا - روبرت ليفاندوفسكي

يُذكر أن برشلونة استهل مشواره في دوري أبطال أوروبا بخسارة غير متوقعة أمام موناكو الفرنسي بهدفين مقابل هدف، بعد طرد المدافع إريك جارسيا في الشوط الأول، مما زاد من الضغط على الفريق لتعويض النقاط في المباراة القادمة.