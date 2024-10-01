الأربعاء 02 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يطلق قناة Q News للأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية بعد قليل

بوابة الوفد الإلكترونية

قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يطلق قناة Q News للأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية بعد قليل

قناة Q News تقدم خدمة اخبارية مميزة باللغة الإنجليزية وتبث على الإنترنت عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب وتيك توك وتويتر

انتظرونا بعد قليل انطلاق قناة Q News الناطقة باللغة الانجليزية عبر منصات التواصل الاجتماعي

يمكنكم متابعة انطلاق قناة Q News للأخبار عبر تردد إكسترا لايف بدءا من الساعة الرابعة عصرا وبعد ذلك يمكن متابعة بثها المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي

الجريدة الورقية