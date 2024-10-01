قطاع الأخبار بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية يطلق قناة Q News للأخبار الناطقة باللغة الإنجليزية بعد قليل

قناة Q News تقدم خدمة اخبارية مميزة باللغة الإنجليزية وتبث على الإنترنت عبر حسابتها على منصات التواصل الاجتماعي فيس بوك ويوتيوب وتيك توك وتويتر

انتظرونا بعد قليل انطلاق قناة Q News الناطقة باللغة الانجليزية عبر منصات التواصل الاجتماعي

يمكنكم متابعة انطلاق قناة Q News للأخبار عبر تردد إكسترا لايف بدءا من الساعة الرابعة عصرا وبعد ذلك يمكن متابعة بثها المباشر عبر منصات التواصل الاجتماعي