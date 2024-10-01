بريست يواصل انطلاقته الاسطورية في دوري أبطال أوروبا بالفوز على شتوتجارت

حقق فريق بريست الفرنسي فوزا كبيرا على منافسه ريد بول سالزبورج بأربعة أهداف مقابل لاشىء في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب ريد بول ارينا بمدينة سالزبورج النمساوية ضمن مباريات الجولة الثانية لمرحلة المجموعة بدوري أبطال أوروبا.

ويعد هذا الفوز تاريخيا لفريق بريست كونه الفوز الثاني على التوالي الفريق الفرنسي كما يعد الفوز الاول له خارج ملعبه بدوري أبطال أوربا .

تقدم بريست بهدف نجمه السنغالي عبد الله سيما في الدقيقة ١٤ وهو الهدف الذي انتهى به الشوط الاول .

في الشوط الثاني نجح بريست في إضافة ثلاثة أهداف عن طريق مهدي كامارا في الدقيقة ٦٦ ثم عبد الله سيما الهدف الثالث في الدقيقة ٧٠ واخيرا ماتياس بيريرا لاجي في الدقيقة ٧٥ .

وكان بريست قد حقق فوزه الاول في دوري أبطال أوربا على حساب فريق شتورم جراتز النمساوي ايضا .