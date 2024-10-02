إستمرار فاعليات حملة لا للمخدرات بمراكز الشباب بقنا

بداية جديدة

نظمت إدارة البرلمان والتعليم المدني التابع لمديرية الشباب والرياضة بقنا، برامج التوعية بمراكز الشباب من مخاطر الإدمان بالتعاون مع صندوق مكافحة وعلاج الإدمان التعاطي.

كما شارك في البرامج مركز شباب الأوسط قمولا التابع لإدارة شباب نقادة وذلك يوم الثلاثاء ١ اكتوبر ٢٠٢٤م بالتعاون مع مدرسة بشلاو الاعداديه، بمشاركة نحو ٢٠ من النشء والشباب.

وشملت التوعية ورش عمل وأنشطة ترفيهيه ومحاضرات ونشاط أنت البطل ونشاط رياضي من فريق متطوعى صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقنا.

وتحدث محمد عبد الرحيم عرفه على مخاطر الإدمان وسلبياته وتأثيره على الفرد و الأسرة والمجتمع، وان تعاطي المخدرات من أخطر الآفات التي نعاني منها في عصرنا الحالي فقد انتشرت بشكل مخيف في الآونة الأخيرة، وأثرت على صحة الفرد النفسية والبدنية وغيّرت من طريقة تفكيره وسلوكياته.

يأتى ذلك تحت رعاية معالى الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة و قيادة الاستاذة إيمان عبدالجابر وكيل الوزارة ورئيس الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدنى و محمد عبدالرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب والرياضة بقنا و محمود ياسين مشرف صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي بقنا.

من ناحية أخرى، انتهت فعاليات المعسكر الاول من برنامج الرياضه من أجل التنميه (لياقتي مهارتي-دوي) والذى جرى تنفيذه بواسطة الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بقنا، وتحت رعاية وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، بمركز شباب الشهيد أكرم التابع لإدارة شباب قفط بمشاركة ١٠٠ من الفتيات فى الفئة العمرية ١٠ : ١٥ عام.

ويهدف البرنامج الي تطبيق المهارات الحياتية عن طريق الالعاب الرياضيه وممارسة الرياضه والنشاط البدنى للفتيات وتمكين الفتيات وتحفيزهم على المشاركه الفعالة واكسابها مهارات التعامل مع الاخرين والتواصل الفعال والتعاون والقدره على التفكير المنطقى وحل المشكلات وذلك لاحداث تغير لتكون لها دور فعال في المجتمع .

ويتم تقييم الفتيات لكل مجموعة من خلال الاستمارات التي تم اعدادها لذلك لقياس مستوي الفتيات وفي نهاية البرنامج يتم تقييم الفتيات أيضا لقياس مدي تحسين البرنامج لمهارات وقدرات وافكار الفتيات بالمجموعة.

يأتى ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة والدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا و الدكتور عمر الحداد مدير الإدارة المركزية للتنمية الرياضية و محمد عبد الرحيم عرفه وكيل وزارة الشباب الرياضة بقنا والدكتورة غاده جمال مدير عام القاعدة الشعبية و الدكتورة سامية عيد منسق البرنامج.