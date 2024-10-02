الأربعاء 02 أكتوبر 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

المحـافظـات

البحيرة الأولي على مستوى الجمهورية فى الموجة الـ 23 لإزالة التعديات

جانب من الإجتماع
جانب من الإجتماع

أكدت الدكتورة چاكلين عازر - محافظ البحيرة ، أن المحافظة  حصدت المركز الأول على مستوى الجمهورية فى الموجة الـ 23 لإزالة التعديات، مشددة على إستمرار حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وردع المخالفين والحفاظ على حق الدولة والرقعة الزراعية، مع التأكيد على توجيهات رئيس مجلس الوزراء في هذا الشأن.

 

تعديات علي أراضي الدولة

جاء ذلك خلال رئاستها لإجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، وخلال الإجتماع الذى عقد بحضور الدكتور حازم الديب - نائب المحافظ، واللواء حسن موافى - السكرتير العام للمحافظة، و كامل غطاس - السكرتير العام المساعد ، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي شركات المرافق العامة، بالإضافة إلى ممثلي المشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية.

وجهت محافظ البحيرة ، بضرورة تكثيف العمل بملفات التصالح فى مخالفات البناء وتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضي أملاك الدولة.

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