وزارة الطيران: المجال الجوي المصري آمن ويعمل بشكل طبيعي

نظرًا لتصاعد الأحداث الجارية التي تشهدها المنطقة، وحرصًا من وزارة الطيران المدني على طمأنة الرأي العام وسلامة المسافرين ، فإن الوزارة تؤكد على أن المجال الجوي المصري آمن و يعمل بشكل طبيعى ووفقا لاعلى معدلات السلامه ويشهد انتظامية في حركة التشغيل،، كما أنه جاري التنسيق مع الدول الجوار في ضوء قيام كل من دولتى الاردن والعراق بإغلاق مجالهما الجوي .



وتوضح الوزارة بأن رحلة مصر للطيران رقم MS 701 المتجهه من القاهرة إلى عمان قد تم عودتها مرة أخرى إلى مطار القاهرة بسبب إغلاق المجال الجوي بالأردن؛ حيث قامت كل من فرق العلاقات العامه بكل من شركتى مصر للطيران و ميناء القاهره الجوى باستضافة ركاب الطائرة وتقديم كافة أوجه الدعم اللازم لهم، هذا وقد تم رفع حالة الإستعداد القصوى بمطار القاهرة الدولي نظرًا لإحتمالية هبوط طائرات عابرة للأجواء بالمطار؛ في ضوء إغلاق المجال الجوي ببعض الدول المجاورة .



هذا وتناشد الوزارة جميع العملاء المسافرين عبر رحلات شركات الطيران المتجهه إلى كل من بغداد واربيل والاردن مراجعة حجوزاتهم لحين دراسة المستجدات والاعلان عن كل ما هو جديد في هذا الشان ..



وتؤكد الوزارة بأن هناك متابعة مستمرة لمستجدات الأوضاع الراهنة وسيتم الاعلان عنها أولا بأول .