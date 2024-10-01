نشأت الديهي عن الضربات الإيرانية على تل أبيب: "حرب النصف ساعة انتهت"

علق الإعلامي نشأت الديهي، على الضربات الإيرانية والهجمات التي أطلقت على إسرائيل من الأراضي الإيرانية، مشددًا على أن الشعب الإسرائيلي بالكامل توجه نحو الملاجيء قبل إطلاق الصواريخ على إسرائيل، بعد الإعلان عن توجيه ضربة لتل أبيب من قبل إيران، ردًا على اغتيال زعيم حركة حماس إسماعيل هنية ، والامين العام لحزب الله حسن نصر الله.



وتابع "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع على "ten"، مساء الثلاثاء، ان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو متواجد الآن في غرفة تسمى بـ"غرفة يوم القيامة" لإدارة العملية العسكرية بعد الضربة الإيرانية لتل أبيب بعشرات الصواريخ، مؤكدًا أن إيران أعلنت رسميًا إنتهاء الهجمات على تل أبيب، مشيرًا إلى أن طهران أبلغت الامم المتحدة بتوجيه ضربات محسوبة لتل أبيب، ردًا على اغتيال اسماعيل هنية زعيم حركة حماس على أرض إيران، وفي حال رد إسرائيل ستقوم طهران بالرد بشكل أكبر، معقبًا: "حرب النصف ساعة الإيرانية على تل أبيب انتهت"

وأضاف أن الرد الإيراني يقدر بـ250 صاروخ تقريبًا، وبعض الصواريخ سقطت في تل أبيب، والبعض الآخر أسقط عن طريق القبة الحديدية، ولم يعرف حجم الخسائر حتى الآن.

