تكلفة سرقة التيار الكهربائى تتجاوز 20 مليار جنيه سنويًا

«الشناوى» لـ«الوفد»:

أكد الدكتور أحمد الشناوى خبير الطاقة استمرار وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى القضاء على ظاهرة سرقة التيار الكهربائى، والتوسع فى تركيب المزيد من العدادات الكودية لمختلف المنشآت، والتى تسهم بشكل كبير فى تقليل الفاقد التجارى.

أكد «الشناوى» فى تصريحات خاصة لـ«الوفد» أن تحصيل وزارة الكهرباء لمبلغ 1.2 مليار جنيه من ملف سرقات التيار، يعتبر رقمًا قياسيا مقارنة بالفترات السابقة، حيث كانت التحصيلات تخطت حاجز الـ5 مليارات جنيه فى العام.

أكد «الشناوى» أن قيمة محاضر التيار من سرقات ووصلات غير شرعية التى قامت بتحصيلها وزارة الكهرباء بلغت 3.5 مليار جنيه منذ منتصف 2020 حتى نهاية مارس ٢٠٢١.

كشف خبير الطاقة أن تكلفة سرقة التيار الكهربائى فى العام الواحد تفوق الـ20 مليار جنيه سنويًا، والتى من المتوقع أن تتراجع خلال الفترة المقبلة نتيجة المساعى التى أعلنتها الحكومة مؤخرًا.

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الدكتور محمود عصمت، أعلن أنه تم تحرير نحو 513771 محضرًا لسرقات التيار الكهربائى، بداية من الشهر الماضى وحتى الأسبوع الأول من الشهر الحالى.