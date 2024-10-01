سقوط صواريخ إيرانية في تل أبيب والبحر (فيديو)

أطلق الحرس الثوري الإيراني، عشرات الصواريخ الباليستية على أهداف عسكرية أمنية مهمة لقوات الاحتلال في تل أبيب والبحر.

وعرضت فضائية “العربية” مقطع فيديو من الجو يظهر سقوط صواريخ إيرانية في تل أبيب والبحر.

وتبين في الفيديو سقوط عدة صواريخ على مستهدفات في مناطق بتل أبيب وسط صمت رهيب للمدينة.

وفي ذات السياق، قال المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الهجوم الإيراني بالصواريخ كان منظما وواسعا.

وذكرت وسائل عبرية، إن إيران أطلقت 100 صاروخ باليستي وصاروخ كروز باتجاه إسرائيل، تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء هجوم صاروخي إيراني.

وأغلقت إسرائيل المجال الجوي، ووجهت الرحلات إلى مطارات بديلة خارج تل أبيب.

وفي إطار آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولاً بارزًا في البيت الأبيض حذر بلاده من خطر هجوم وشيك قد تشنه إيران بالصواريخ الباليستية، على إسرائيل، غير أنه لم يتم رصد أي إطلاق صواريخ من إيران حتى الآن.

ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية، إلى هاجاري قوله إن إطلاق صواريخ من جانب إيران سيكون له عواقب.

ونصحت قيادة الجبهة الداخلية سكان وسط إسرائيل بالبقاء قرب الملاجئ حتى إشعار آخر.

وقبل قليل، أطلق صاروخ من لبنان، وسقط في منطقة مفتوحة في وسط إسرائيل، وسمع سكان المنطقة أصوات انفجارات.