الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

ميديا

إبراهيم عيسى: الضربات الإيرانية على إسرائيل ألعاب نارية في سماء تل أبيب

إبراهيم عيسى
إبراهيم عيسى

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بأنه أطلق ما يصل لـ200 صاروخ على جميع أنحاء إسرائيل خلال الدقائق الأخيرة، مشددًا على أن هذه الضربات الإيرانية على إسرائيل ألعاب نارية في سماء تل أبيب، موضحًا أن هذه الحرب بها جانب كرنفالي وكأنها فيلم أمريكي، الألعاب النارية أكثر قوة من الضربات الإيرانية، موضحًا أن القبة الحديدية استطاعت في التصدي للكثير من الصواريخ الإيرانية.

 

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "مشوفناش صواريخ وصلت لتل ابيب.. اللعب على العواطف والاستعراضات الضوئية وفكرة الألعاب النارية هو أمر مضحك"، مشددًا على أن الضربات الإيرانية حتى الآن لم تحرز أي خسائر عسكرية لإسرائيل.

 

وتابع: "لابد ان ننظر لردود الفعل على هذه الضربات الإيرانية.. القادة في إيران يرون اللقطة فقط ولا ينظرون لرد الفعل الإسرائيل"، موضحًا أن أثر الضربة الإيرانية هو معنويات وعلاقات عامة وليس إلا.

مواد متعلقة

إبراهيم عيسى: الضربات الإيرانية لم تُخف إسرائيل خلاف إطلاق النار في يافا

تعليق حركة الطيران بالأردن بشكل مؤقت وحتى إشعار آخر.. وإغلاق الأجواء بالعراق

"رويترز" عن الحرس الثوري الإيراني: سيتم استهداف إسرائيل مرة أخرى إذا ردت على أي هجوم

بايدن: واشنطن مستعدة لمساعدة إسرائيل في مواجهة الهجمات الإيرانية الصاروخية

"أكسيوس": الصواريخ الإيرانية على إسرائيل جاءت بعد تحذيرات أمريكية

جيش الاحتلال: جميع المدنيين الإسرائيليين بالملاجئ في ظل إطلاق صواريخ إيران

سماء الجنوب اللبناني تضيء بصواريخ عدة في اتجاه اسرائيل

إعلام إسرائيلي: ارتفاع قتلى إطلاق النار في تل أبيب إلى 5 أشخاص
الجريدة الورقية