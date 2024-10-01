إبراهيم عيسى: الضربات الإيرانية على إسرائيل ألعاب نارية في سماء تل أبيب

علق الإعلامي إبراهيم عيسى، على ما أعلنه الحرس الثوري الإيراني بأنه أطلق ما يصل لـ200 صاروخ على جميع أنحاء إسرائيل خلال الدقائق الأخيرة، مشددًا على أن هذه الضربات الإيرانية على إسرائيل ألعاب نارية في سماء تل أبيب، موضحًا أن هذه الحرب بها جانب كرنفالي وكأنها فيلم أمريكي، الألعاب النارية أكثر قوة من الضربات الإيرانية، موضحًا أن القبة الحديدية استطاعت في التصدي للكثير من الصواريخ الإيرانية.

وأضاف "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"،: "مشوفناش صواريخ وصلت لتل ابيب.. اللعب على العواطف والاستعراضات الضوئية وفكرة الألعاب النارية هو أمر مضحك"، مشددًا على أن الضربات الإيرانية حتى الآن لم تحرز أي خسائر عسكرية لإسرائيل.

وتابع: "لابد ان ننظر لردود الفعل على هذه الضربات الإيرانية.. القادة في إيران يرون اللقطة فقط ولا ينظرون لرد الفعل الإسرائيل"، موضحًا أن أثر الضربة الإيرانية هو معنويات وعلاقات عامة وليس إلا.