إيران تقصف قوات الاحتلال المتواجدة في غزة.. فيديو

أفادت وسائل إعلام فلسطينية، بأن 5 صواريخ إيرانية ضربت قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة في محور نتساريم وجحر الديك وسط قطاع غزة، حسبما أفادت فضائية روسيا اليوم.

فرحة عارمة في غزة وهم يشاهدون الصواريخ تضرب #تل_أبيب وهم يهتفون :



"أضرب أضرب تل ابيب " pic.twitter.com/vi1o6VunFM — PIC | صـور من التـاريخ (@inpic0) October 1, 2024

وأكد المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الهجوم الإيراني بالصواريخ كان منظما وواسعا، وفقا لما ذكرته فضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، ذكرت وسائل عبرية، إن إيران أطلقت 100 صاروخ باليستي وصاروخ كروز باتجاه إسرائيل، تزامنا مع إعلان الجيش الإسرائيلي عن بدء هجوم صاروخي إيراني.

وأغلقت إسرائيل المجال الجوي، ووجهت الرحلات إلى مطارات بديلة خارج تل أبيب.

وفي إطار آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانييل هاجاري، اليوم الثلاثاء، إن مسؤولاً بارزًا في البيت الأبيض حذر بلاده من خطر هجوم وشيك قد تشنه إيران بالصواريخ الباليستية، على إسرائيل، غير أنه لم يتم رصد أي إطلاق صواريخ من إيران حتى الآن.

ونسبت القناة السابعة الإسرائيلية، إلى هاجاري قوله إن إطلاق صواريخ من جانب إيران سيكون له عواقب.

ونصحت قيادة الجبهة الداخلية سكان وسط إسرائيل بالبقاء قرب الملاجئ حتى إشعار آخر.

وقبل قليل، أطلق صاروخ من لبنان، وسقط في منطقة مفتوحة في وسط إسرائيل، وسمع سكان المنطقة أصوات انفجارات.

من جانبه، قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، في رسالة بالفيديو، إلى المواطنين الإسرائيليين حذر فيها من "أيام مليئة بالحديات العظيمة"، بينما يستعد الإسرائيليون لرأس السنة العبرية الجديدة (روش هاشاناه)، ليلة غد الأربعاء.