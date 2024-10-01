أشرف أبو الهول: الضربات الإيرانية على إسرائيل هدية لنتنياهو

أكد الكاتب الصحفي أشرف أبو الهول، إيران تعرضت لانتقادات كبيرة بعد اغتيال إسماعيل هنية على اراضيها وفي طهران، موضحًا أن الرد الإيراني على إسرائيل هدية لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو للرد القوي ولتنفيذ أغراضه من الحرب.

وشدد "أبو الهول"، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه أن حزب الله وإيران اعتادوا على إرسال مسيرات تصور الأهداف في اوقات العمليات للكشف عن أعمالها، مؤكدًا أن المجتمع الإسرائيلي الآن منكشف وكل ما يحدث يتم كشفها، منوهًا بأنه أي كان النتيجة من الضربات الإيرانية سيكون هناك رد من إسرائيل.

ونوه بأن الضربات الإيرانية على تل أبيب لم تحقق نتائج حتى الآن، مؤكدًا أنه أحد الصواريخ الإيرانية التي أطلقت في المرة السابقة كان قي يسقط على المسجد الأقصى وما أصدر من الجانب الإسرائيلي لم يكن إدعاء، كما أنه هذه المرة كان سيسقط صواريخ إيرانية على الضفة.