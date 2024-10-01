سياسيون إسرائيليون يعبّرون عن غضبهم إزاء الهجوم الإيراني

أثار الهجوم الإيراني الذي استهدف إسرائيل باكثر من 200 صاروخ مساء الثلاثاء ردود فعل غاضبة من سياسيين إسرائيليين بارزين.

وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، علق قائلاً: "إيران ستندم على هذه اللحظة، كما ندم لبنان وقطاع غزة". بينما أكد الوزير السابق بيني غانتس أن "إيران تخطت الحدود مرة أخرى، ودولة إسرائيل تمتلك قدرات تم تطويرها على مر السنين لضرب إيران"، مشدداً على أن الحكومة تحظى بالدعم الكامل للتصرف بقوة وعزيمة، مضيفاً: "إما نحن أو هم، والمهمة واضحة: من يهاجم - سيُهاجم".





السياسي اليميني أفيغدور ليبرمان دعا إلى "هجوم فوري على إيران لتدمير منشآتها النفطية والغازية والنووية، بما في ذلك المصافي والسدود".





من جهته، قال زعيم المعارضة يائير لابيد: "إسرائيل قوية وستنتصر". وأعلن وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير عن "اتفاق مع مفوض الشرطة على نشر 13 ألف متطوع في غرفة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد لتعزيز الأمن".





تأتي هذه التصريحات بعد إطلاق إيران وابلًا من الصواريخ الباليستية تجاه إسرائيل. وأكد الحرس الثوري الإيراني في بيان أنه أطلق العشرات من الصواريخ على إسرائيل، وأن الهجمات ستستمر إذا ردت إسرائيل على هذا الهجوم، مشيراً إلى أن هذه العملية جاءت رداً على مقتل إسماعيل هنية وحسن نصر الله وعباس نيلفوروشان.





مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجوم إطلاق نار بتل أبيب





أعلنت خدمات الطوارئ الإسرائيلية، الثلاثاء، مقتل 6 أشخاص وإصابة 8 آخرين في هجوم إطلاق نار وقع في تل أبيب. في البداية، أفادت التقارير بسقوط 8 قتلى، لكن تم تعديل العدد لاحقاً إلى 6 قتلى.





وأكدت الشرطة الإسرائيلية في بيان لها أن "مهاجمين مسلحين وصفتهما بـ'إرهابيين' نفذا الهجوم"، مضيفة أنهما أطلقا النار على القطار الخفيف في تل أبيب. كما ذكرت الشرطة أن قوات الأمن، بالتعاون مع مدني مسلح، تمكنوا من "تحييد" المهاجمين.





وأفاد البيان بأن الحادث أسفر عن "العديد من الضحايا" في الموقع، فيما تواجد مفوض الشرطة داني ليفي وقيادة منطقة تل أبيب في مكان الهجوم لمتابعة الأوضاع.





الحادث تزامن مع إطلاق صواريخ من إيران باتجاه إسرائيل، وفقًا لما ذكرته الشرطة، التي أشارت أيضًا إلى أنها تتعامل مع الموقع وسط هجوم صاروخي. ومع ذلك، أكدت الشرطة أن الوضع "تحت السيطرة".