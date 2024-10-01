وزارة الخارجية تتابع تحضيرات استضافة مصر للمنتدى الحضري العالمي

استضافت وزارة الخارجية اجتماعا برئاسة السفير حمدي شعبان، مساعد وزير الخارجية للتعاون الدولي، بمشاركة مختلف جهات الدولة المعنية باستعدادات مصر لاستضافة المنتدى الحضرى العالمى المقرر عقده بالقاهرة خلال الفترة من ٤ إلى ٨ نوفمبر ٢٠٢٤، إضافة الي ممثلي المكتبين الاقليمي والقطري لبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (الهابيتات)، وذلك لمتابعة الأعمال التحضيرية للمنتدى وكيفية تحقيق الاستفادة القصوى منه.

استعرض الاجتماع الموقف التنفيذي للتحضيرات الجارية لاستضافة مصر للمنتدى الذي يعد ثاني أكبر حدث عالمي ضمن الأحداث الكبري التي تنظمها الأمم المتحدة بعد قمة المناخ، حيث تم خلال الاجتماع مراجعة المهام والتكليفات الموكلة لكافة الوزارات والجهات المعنية بتنظيم المنتدى، والتأكيد على ضرورة خروج هذه الدورة منه بالشكل الذي يؤكد المكانة الكبيرة التي تحظي بها مصر على المستوي الدولي واظهار قدراتها على تنظيم الفعاليات الكبري التي تتناول قضايا حيوية تهم العالم على نحو ما سيتناوله المنتدى الحضري العالمي.

كما تناول الاجتماع كيفية تحقيق أقصى استفادة ممكنة من تنظيم هذا الحدث العالمي في مصر، خاصة في مجال التنمية الحضرية، بالبناء على النهضة العمرانية غير المسبوقة التي تحققت في مصر خلال السنوات العشر الماضية، وبما يضمن ان تنعكس استضافة مصر لهذا المنتدى إيجابيا على الجهود التي تبذلها الدولة لدفع الاقتصاد الوطني، خاصة في مجال التنمية الحضرية والعمرانية، أخذاً في الاعتبار أن هذا المنتدى يمثل فرصة كبيرة لاستعراض النجاحات الكبيرة التي حققتها الدولة في هذا المجال، وتعزيز فرص تصدير العقار المصرى للخارج، وطرح عدد من المشروعات والفرص الاستثمارية في مجال العقارات.

من ناحية أخري، تم التأكيد خلال الاجتماع على ضرورة استفادة المطورين العقاريين والقطاع الخاص والشركات المصرية الكبري العاملة في هذا المجال من فرصة استضافة مصر للمنتدى لإيجاد نافذة لاستعراض قدراتها وإمكانياتها بما يسمح بتوسيع نطاق شراكاتها الخارجية وتعزيز تواجدها في الأسواق الدولية، خاصة في الدول العربية والأفريقية الشقيقة.