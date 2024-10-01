كلام فى الهوا

الثلاثاء 01/أكتوبر/2024 - 09:34 م 10/1/2024 9:34:31 PM

هذا الحوار لم يحدث وجهًا لوجه بين هؤلاء العظماء ولكن سجلته اشعارهم وكلماتهم فقال الشاعر أبو البقاء الرندى الأندلسى «لِكُلِّ شَيءٍ إِذا ما تَمّ نُقصانُ.. فَلا يُغَرَّ بِطيبِ العَيشِ إِنسانُ»، ليرد عليه أمير الشعراء احمد شوقى ليقول له «دَقّاتُ قَلبِ المَرءِ قائِلَةٌ لَه· إِنَّ الحَياةَ دَقائِق وَثَوانى· فَارفَع لِنَفسِكَ بَعدَ مَوتِكَ ذِكرَها· فَالذِكرُ لِلإِنسانِ عُمرٌ ثانى»، ليستكمل الإمام الشافعى رحمه الله حوار العُظماء فى ذات القالب الشعرى ليقول «دَعِ الأَيّامَ تَفعَلُ ما تَشاءُ.. وَطِب نَفسًا إِذا حَكَمَ القَضاءُ.. وَلا تَجزَع لِحادِثَةِ اللَيالى.. فَما لِحَوادِثِ الدُنيا بقاء»، ليرد عليه شاعرنا أبو العلاء المعرى قائلًا «خَفّفِ الوَطْء ما أظُنّ أدِيمَ الأرْضِ إلاّ مِنْ هَذِهِ الأجْسادِ.. وقَبيحٌ بنَا وإنْ قَدُمَ العَهْدُ هَوَانُ الآبَاءِ والأجْدادِ.. سِرْ إنِ اسْطَعتَ فى الهَوَاءِ رُوَيدًا لا اخْتِيالًا عَلى رُفَاتِ العِبادِ.. رُبّ لَحْدٍ قَدْ صَارَ لَحْدًا مرارًا ضَاحِكٍ مِنْ تَزَاحُمِ الأضْدادِ»، الكل أجمع أنك فقط الذى تُعطى لحياتك معنى، وأن أفعالك هى التى تحدد مكانتك حتى لو تركت الدنيا، فالأثر عُمر ثانٍ، سواء كان ذلك حسنًا أو سيئًا، كله بما فعل يُذكر. لذلك قالوا عند موت عن «الحجاج بن يوسف الثقفى» الطاغية بعد كل ما قدمه خدمة للإسلام قالوا عنه «عاصى وظالم» وكثيرًا من لا يعلم أن حكم الناس قاصٍ مهما كانت علاقتك بالدين.

لم نقصد أحدًا!