أيمن أبو العلا يطالب المجتمع الدولي باتخاذ اللازم لوقف التجاوزات الإسرائيلية في حق الشعب اللبناني

دعا أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، المجتمع الدولي، إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لوقف التجاوزات الإسرائيلية في حق الشعب اللبناني الشقيق.

وشدد النائب على ضرورة تبني رؤية الدولة المصرية بشأن وقف الصراع لتجنيب المنطقة بالكامل من الدخول في أزمة كبيرة.

وأدان أبو العلا، استمرار الجانب الإسرائيلي في الانتهاكات دون الاستجابة لدعوات التهدئة ونبذ العنف الذي راح ضحيته آلاف الضحايا منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

وفي ذات السياق أشاد عضو مجلس النواب، بتحركات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي لتقديم الدعم اللازم للأشقاء في لبنان، وكذلك مساعيه على كافة المستويات لتحقيق التهدئة.

