الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

الطريق إلى البرلمان

أيمن أبو العلا يطالب المجتمع الدولي باتخاذ اللازم لوقف التجاوزات الإسرائيلية في حق الشعب اللبناني

أيمن أبو العلا
أيمن أبو العلا

دعا أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب،  المجتمع الدولي، إلى ضرورة التحرك بشكل عاجل لوقف التجاوزات الإسرائيلية في حق الشعب اللبناني الشقيق. 

وشدد النائب على ضرورة تبني رؤية الدولة المصرية بشأن وقف الصراع لتجنيب المنطقة بالكامل من الدخول في أزمة كبيرة.

وأدان أبو العلا، استمرار الجانب الإسرائيلي في الانتهاكات دون الاستجابة لدعوات التهدئة ونبذ العنف الذي راح ضحيته آلاف الضحايا منذ السابع من أكتوبر العام الماضي.

وفي ذات السياق أشاد عضو مجلس النواب، بتحركات القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي لتقديم الدعم اللازم للأشقاء في لبنان، وكذلك مساعيه على كافة المستويات لتحقيق التهدئة.
 

مواد متعلقة

النائب محمود قاسم: مصر أكدت للعالم كله عرقلة إسرائيل لجهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق

النائب سيد حنفى: تيسير إجراءات المنازعات الضريبية تشجيع حقيقى للاستثمار

النائب إيهاب رمزى يؤيد سياسات "المنيا" لاسترداد حقوق وأملاك الدولة

دفاع النواب: رسائل الرئيس في حفل كلية الشرطة حاسمة لحماية الأمن القومي

برلمانى: وصول الدعم لمستحقيه يوفر مليارات الجنيهات للدولة

طلب إحاطة فى النواب يطالب رئيس الوزراء بسرعة إنشاء سلالم متحركة بمترو شبرا الخيمة

برلماني يطالب مجلس الأمن بإصدار قرار مُلزم لإسرائيل لوقف عدوانها على فلسطين ولبنان

دفاع النواب: رسائل الرئيس في حفل كلية الشرطة حاسمة لحماية الأمن القومي
الجريدة الورقية