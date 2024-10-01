النائب محمود قاسم: مصر أكدت للعالم كله عرقلة إسرائيل لجهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق

أكد النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، أن مصر أكدت للعالم كله وبجميع دوله ومنظماته أن حكومة الاحتلال الاسرائيلى هى التى تعرقل جهود الوساطة للتوصل إلى اتفاق للوقف الفورى لإطلاق النار وعدم اتساع رقعة الصراع داخل منطقة الشرق الأوسط.

وقال " قاسم " فى بيان له أصدره اليوم : إن أكبر دليل على ذلك رؤية مصر الواضحة والحاسمة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه الأوضاع المأساوية الراهنة فى منطقة، وقد تجلى ذلك بكل وضوح فى كلمة وزير الخارجية والهجرة الدكتور بدر عبد العاطي، أمام منظمة المتحدة والتى أعلن فيها إدانة مصر الهجمات الإسرائيلية على لبنان، ومشددا على ضرورة وقف إطلاق النار فورا.

معلناً اتفاقه التام مع تأكيد الدكتور بدر عبد العاطى بأن العدوان الغاشم لإسرائيل في غزة والضفة أثبت ضعف قدرة المجتمع الدولي وازدواجيته، موضحا أن شرعية الأمم المتحدة باتت على المحك ويجب إصلاح المنظومة الأممية بما يتوافق مع حجم التحديات

وقال النائب محمود قاسم : إن مصر وضعت المجتمع الدولى أمام مسئولياته التاريخية عندما أكد وزير الخارجية والهجرة فى كلمته أن مع قطر مارسا الوساطة للتوصل لاتفاق لكن إسرائيل هي التي عرقلت المفاوضات وأن القاهرة ستواصل دورها الوسيط من أجل وقف دائم لإطلاق النار في غزة وضمان وصول المساعدات وتحرير الأسرى.

مطالباً من المجتمع الدولى سرعة التحرك لوقف الاعتداءات البشعة والمجازر البشرية التى يقوم بها الاحتلال الصهيونى داخل غزة ولبنان.