دفاع النواب: رسائل الرئيس في حفل كلية الشرطة حاسمة لحماية الأمن القومي

اعتبر النائب خالد طنطاوى، عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس النواب، الرسائل المهمة والعاجلة والحاسمة التى جاءت خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب كلية الشرطة بمثابة دليل قاطع على قدرة مصر على حماية الأمن القومى، مؤكداً أن التاريخ والواقع أكدا للرأى العام المصرى بجميع اتجاهاته وانتماءاته السياسية والشعبية والحزبية حرص القيادة السياسية على الحفاظ على أمن مصر القومي وسيادتها الكاملة على كل شبر من أراضيها حتى وسط تطورات معقدة وشديدة الخطورة تحيط منطقة الشرق الأوسط.

ووجه "طنطاوى " فى بيان أصدره اليوم كل التحية والتقدير إلى الرئيس السيسي لحرصه على مصارحة المصريين بكل صدق وأمانة وحرصه أيضاً خلال الاحتفالية على توجيه عدة رسائل للشعب المصري أبرزها أن الدولة المصرية مستقرة وأن الأمور تسير في اتجاهها الصحيح، كما حرص الرئيس السيسي على طمأنة جموع الشعب بشأن الدولة المصرية ودعوتهم لعدم الإنصات للشائعات التي تخرج من أبواق كاذبة تستهدف النيل من أمن واستقرار الدولة المصرية وأن كل ما يثار من شائعات محض افتراء وكذب هدفه إحداث حالة من البلبلة في الشارع المصري وبين المواطنين مشيراً الى أن هذه الرسائل الحاسمة والواضحة من الرئيس السيسى لقيت ارتياحاً كبيراً وواسع النطاق من جميع المصريين.

وأشاد النائب خالد طنطاوى بتأكيد الرئيس السيسي خلال كلمته على دور الشعوب في الحفاظ على صمود الأوطان من خلال إدراك حجم التحديات التي تواجهنا على الحدود الغربية والجنوبية والشرقية خلال المرحلة الحالية من عمر الوطن مؤكداً أن الشعب المصرى العظيم يثق وبلا حدود فى سياسات الرئيس السيسى داخلياً وخارجياً من اجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وأعلن النائب خالد طنطاوى اتفاقه التام والمطلق مع حديث الرئيس بأن الأمم لا تصمد بقيادتها فقط ولكن بشعبها وقيادتها معا مشيراً إلى ان المصريين على وعى تام وحقيقى بتحذير الرئيس السيسى من حجم التحديات التي تشهدها المنطقة وما تشهده حدود مصر الشرقية والغربية والجنوبية وهو ما يعد رسالة فى غاية الأهمية تؤكد للعالم كله أن جميع المصريين يقفون صفاً واحداً خلف القيادة الحكيمة للرئيس السيسى لمواجهة جميع التحديات والمخاطر والمؤامرات الداخلية والخارجية التى تواجه الدولة المصرية.