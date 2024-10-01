إبراهيم عيسى: الضربات الإيرانية لم تُخف إسرائيل خلاف إطلاق النار في يافا

قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنه بعد أقل من نص ساعة من الضربات الإيرانية خرج المتحدث الإسرائيلي ليطلب من الإسرائيليين من الملاجئ، منوهًا بأن إسرائيل مهتمة بالعملية الإرهابية التي حدثت بيافا أكثر من الضربات الإيرانية، مشددًا على أن فتح المجال الجوي لإسرائيل في أقل من 10 دقائق هو تأكيد على أنه لم يكن هناك اي تأثير من الضربات الإيرانية.

وشدد "عيسى"، خلال تقديم برنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أنه ربما أن يكون هذه التصريحات هو اللعب على المعنويات من الجانب الإسرائيلي، مؤكدًا أن المفاجئة الجميلة للعرب وفي لبنان وغزة ومحور المعارضة والممانعة أن الإسرائيليين لديهم ملاجئ ولديهم تطبيق على الهاتف المحمول للطلب بالنزول للملاجئ.

وأشار إلى أن إسرائيل التي تعتبر نفسها قوية لديها ملاجئ، بينما محور المعارضة لديهم أنفاق لعناصرهم وللأسلحة وليس لديهم ملاجئ لشعبهم، منوهًا بأن محور المعارضة يتحدث عن أن الكرامة بالنسبة لهم القتل والعدوان والحرب وليس العيش بحرية للمواطنين وبلا خوف.