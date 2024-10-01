الصحة العالمية تطلق خطة لمكافحة حمى الضنك

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الثلاثاء، عن إطلاق خطة استراتيجية لتحسين حالة التأهب والاستجابة العالمية لمرض حمى الضنك، وذلك بعد تزايد الحالات بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، واحتمالية انتقالها لأقاليم جديدة مثل أوروبا، وجنوبي الولايات المتحدة الأمريكية.

وقدّم رامان فيلايودان، مدير قسم الأمراض الاستوائية المهملة في منظمة الصحة العالمية، الخطة الجديدة خلال مؤتمر صحافي، والتي تكافح أيضاً فيروسات أخرى منقولة بالمفصليات، مثل "حمى الضنك" تنتقل عن طريق البعوض الزاعج، والذي يسبب أمراض فيروس زيكا، أو حمى شيكونغونيا، أو أوروبوش، والتي هي أيضاً عرضة للوصول إلى المناطق غير الاستوائية.

وحذّر فيلايودان من أن عدد حالات الإصابة العالمية يتضاعف كل عام منذ 2021، وفي أول 8 أشهر فقط من العام الحالي تم تسجيل 12.3 مليون حالة إصابة مؤكدة، و6 آلاف حالة وفاة أغلبيتها بالقارة الأمريكية

وأضاف مدير قسم الأمراض الاستوائية المهملة "هذا المرض متوطن الآن في أكثر من 130 دولة"، وأرجع أسباب الانتشار السريع لهذا الوباء إلى التحضّر غير المنضبط في مناطق محددة ذات ظروف صحية سيئة وتأثيرات تغيّر المناخ وزيادة رحلات السفر الدولية.

وأوضح فيلايودان أن الخطة "تسعى إلى تخفيف العبء والمعاناة الناجمة عن حمى الضنك والأمراض الفيروسية الأخرى، وزيادة تنسيق الاستجابة العالمية".