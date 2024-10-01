طلب إحاطة فى النواب يطالب رئيس الوزراء بسرعة إنشاء سلالم متحركة بمترو شبرا الخيمة

قرر النائب أشرف أمين، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، التقدم بأول طلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، مع بدء دور الانعقاد الخامس للمجلس بعد اليوم الثلاثاء، إلى الدكتور الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس شريف الشربينى، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بشأن تركيب سلالم متحركة لكل من كوبرى الفراناونى وكوبري مشاة محطة مترو أنفاق المؤسسة بشبرا الخيمة خاصة.

وأكد أن محطة مترو شبرا الخيمة اكتسبت أهمية كبيرة؛ لأنها المدخل الشمالى لمدينة القاهرة وهى حلقة الاتصال المباشر بين محافظتى القليوبية والقاهرة من جهة وجميع محافظات الوجه البحرى من جهة اخرى.

وكشف النائب أشرف أمين عن أنه خلال السنوات الماضية تقدم بعدد من المذكرات لمختلف الجهات الحكومية المختصة وحصل على جميع الموافقات لانهاء مشروعى تركيب السلالم المتحركة، إلا أن عملية التنفيذ لم تتم .

وطالب من الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، التدخل شخصياً لتكليف جميع الجهات الحكومية التنفيذية المختصة لسرعة التنفيذ من أجل تخفيف الأعباء عن المترديين وخاصة مع بدء العام الدراسى آلجديد عن المواطنين بصفة عامة وعن ذوى الهمم وكبار السن والسيدات والمرضى بصفة خاصة.